ua en ru
Чт, 27 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Індійська рупія рекордно слабшає на тлі наслідків війни РФ проти України

Індія, Четвер 27 листопада 2025 11:23
UA EN RU
Індійська рупія рекордно слабшає на тлі наслідків війни РФ проти України Фото: прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Індійська рупія стала найгіршою валютою Азії у 2025 році через високі тарифи США, наслідки війни в Україні, відтік інвесторів та дефіцит поточного рахунку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Bloomberg.

Індійська рупія за підсумками 2025 року показує наразі найгірші результати серед всіх валют Азії.

Це сталося через анонсовані високі тарифи США на індійські товари та загрозу санкцій за купівлю російської енергії та озброєнь. В результаті даних факторів, іноземні інвестори вивели з Індії близько 16,3 млрд доларів із фондового ринку.

Якщо ситуація не зміниться, то індійська рупія поб'є рекорд найбільшого річного падіння з 2022 року.

У спробі стабілізувати рупію, Резервний банк Індії (RBI) продав понад 30 млрд доларів США зі своїх валютних резервів з кінця липня, що тимчасово дозволило уникнути нового мінімуму у жовтні.

От тільки 21 листопада рупія обвалилася до 89,48 за долар, що свідчить про тимчасове припинення інтервенцій центрального банку. Експерти вважають, що RBI зберігає резерви у очікуванні переговорів із США щодо торгівлі.

Слабка рупія має як позитивні, так і негативні наслідки: вона здешевлює індійські товари на зовнішніх ринках та підтримує родини працівників за кордоном через перекази, але одночасно подорожчання імпорту підвищує ціни на нафту, добрива та електроніку.

Наразі рупія перебуває на критичному рівні, а її подальша динаміка залежатиме від торговельних переговорів із США та здатності RBI підтримувати валюту.

Партнерство Росії та Індії

Індія зазнала економічних та торгових втрат через співпрацю з Росією, особливо в контексті війни Росії проти України та санкційного тиску США та ЄС.

Так, через тісні відносини з Росією Вашингтон у 2025 році підвищив мита на більшість індійських товарів до 50%, включно з "додатковими" тарифами, пов’язаними з покупками російських енергоносіїв та озброєння. Це негативно вплинуло на індійських виробників, які орієнтуються на американський ринок.

Саме тому у грудні 2025 року Індія планує скоротити експорт російської нафти до найнижчого рівня за останні три роки.

Раніше РБК-Україна писало про те, що індійський енергетичний гігант Reliance Industries з 20 листопада повністю припинив імпорт російської нафти. Натомість індійська корпорація Reliance Industries придбала мільйони барелів нафти з країн Близького Сходу і США після введення американських санкцій проти двох російських виробників.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Індія Валютний ринок
Новини
Під ударом був НПЗ: невідомі дрони атакували Новокуйбишевськ у Росії
Під ударом був НПЗ: невідомі дрони атакували Новокуйбишевськ у Росії
Аналітика
Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України