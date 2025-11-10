Трамп обіцяє знизити тарифи на імпорт з Індії: коли це станеться

Президент США Дональд Трамп заявив, що Америка знизить тарифи на імпорт з Індії.

Як передає РБК-Україна , про це під час спілкування з журналістами заявив президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп заявив, що США знизять "в якійсь момент" ставки мит на імпорт з Індії у зв'язку з скороченням нею обсягів закупок нафти в Росії.

"Зараз тарифи для Індії дуже високі через російську нафту, і вони припинили імпортувати російську нафту. Суттєво знизили. Так, ми збираємося знизити тарифи", - сказав він під час спілкування з журналістами у Білому домі.

Шостого листопада Дональд Трамп заявляв, що Індія здебільшого припинила купувати російську нафту після санкцій і тарифів з боку Вашингтона.

На запитання журналіста про те, як проходять його переговори з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, Трамп відповів: "Відмінно, все йде добре. Він припинив, здебільшого припинив купувати нафту в Росії".