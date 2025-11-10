ua en ru
Вт, 11 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Трамп обіцяє знизити тарифи на імпорт з Індії: коли це станеться

США, Понеділок 10 листопада 2025 23:40
UA EN RU
Трамп обіцяє знизити тарифи на імпорт з Індії: коли це станеться Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент США Дональд Трамп заявив, що Америка знизить тарифи на імпорт з Індії.

Як передає РБК-Україна, про це під час спілкування з журналістами заявив президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп заявив, що США знизять "в якійсь момент" ставки мит на імпорт з Індії у зв'язку з скороченням нею обсягів закупок нафти в Росії.

"Зараз тарифи для Індії дуже високі через російську нафту, і вони припинили імпортувати російську нафту. Суттєво знизили. Так, ми збираємося знизити тарифи", - сказав він під час спілкування з журналістами у Білому домі.

Шостого листопада Дональд Трамп заявляв, що Індія здебільшого припинила купувати російську нафту після санкцій і тарифів з боку Вашингтона.

На запитання журналіста про те, як проходять його переговори з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, Трамп відповів: "Відмінно, все йде добре. Він припинив, здебільшого припинив купувати нафту в Росії".

Як Індія стала найбільшим покупцем російської нафти

Індія є другим за величиною імпортером російської нафти у світі - її випереджає лише Китай. На цьому тлі президент США Дональд Трамп ввів проти Індії додаткові тарифи, щоб змусити її скоротити закупівлі нафти в Росії.

Історично Індія майже не закуповувала нафту в Росії, надаючи перевагу поставкам із країн Близького Сходу. Однак ситуація змінилася 2022 року після вторгнення Росії в Україну і введення цінової стелі в 60 доларів за барель країнами "Великої сімки".

Обмеження мало скоротити доходи Кремля, але зберегти поставки на світовий ринок. Індія при цьому відмовлялася купувати нафту з Ірану та Венесуели, які перебувають під санкціями США, натомість російська нафта залишалася дозволеною і дешевою, що призвело до різкого зростання імпорту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Індія Дональд Трамп
Новини
Як відключатимуть світло 11 листопада: графіки по регіонах
Як відключатимуть світло 11 листопада: графіки по регіонах
Аналітика
ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа