Трамп обіцяє знизити тарифи на імпорт з Індії: коли це станеться
Президент США Дональд Трамп заявив, що Америка знизить тарифи на імпорт з Індії.
Як передає РБК-Україна, про це під час спілкування з журналістами заявив президент США Дональд Трамп.
Дональд Трамп заявив, що США знизять "в якійсь момент" ставки мит на імпорт з Індії у зв'язку з скороченням нею обсягів закупок нафти в Росії.
"Зараз тарифи для Індії дуже високі через російську нафту, і вони припинили імпортувати російську нафту. Суттєво знизили. Так, ми збираємося знизити тарифи", - сказав він під час спілкування з журналістами у Білому домі.
Шостого листопада Дональд Трамп заявляв, що Індія здебільшого припинила купувати російську нафту після санкцій і тарифів з боку Вашингтона.
На запитання журналіста про те, як проходять його переговори з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, Трамп відповів: "Відмінно, все йде добре. Він припинив, здебільшого припинив купувати нафту в Росії".
Як Індія стала найбільшим покупцем російської нафти
Індія є другим за величиною імпортером російської нафти у світі - її випереджає лише Китай. На цьому тлі президент США Дональд Трамп ввів проти Індії додаткові тарифи, щоб змусити її скоротити закупівлі нафти в Росії.
Історично Індія майже не закуповувала нафту в Росії, надаючи перевагу поставкам із країн Близького Сходу. Однак ситуація змінилася 2022 року після вторгнення Росії в Україну і введення цінової стелі в 60 доларів за барель країнами "Великої сімки".
Обмеження мало скоротити доходи Кремля, але зберегти поставки на світовий ринок. Індія при цьому відмовлялася купувати нафту з Ірану та Венесуели, які перебувають під санкціями США, натомість російська нафта залишалася дозволеною і дешевою, що призвело до різкого зростання імпорту.