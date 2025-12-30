Індія й ОАЕ засудили фейк про Валдай, але мовчать про удари РФ по Україні, - Зеленський
Інформація про нібито удари по валдайській резиденції російського диктатора Володимира Путіна є фейком і не відповідає дійсності. Партнери України мають змогу перевірити ці заяви.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський заявив, відповідаючи на питання журналістів.
За словами Зеленського, жодних ударів по Валдайській резиденції не було, а сама інформаційна кампанія Росії пов’язана з активізацією дипломатичних зусиль України та її партнерів.
Президент наголосив, що протягом останнього місяця відбувалися успішні зустрічі української та американської команд, фіналом яких стала його розмова з президентом США Дональдом Трампом.
Наразі радники сторін працюють над підготовкою відповідних документів, а згодом плануються контакти з європейськими лідерами. Ймовірно, заяви росіян викликані саме через ці події.
Зеленський зазначив, що Україна прагне вже у січні зробити низку кроків для просування процесу завершення війни, тоді як Росія, навпаки, намагається зірвати будь-які позитивні сигнали.
"Ми хочемо, щоб в січні було зроблено багато різних кроків. Я не знаю чи це (фейки про атаку - ред.) пов'язані з передачею Tomahawk або ні, я не хочу нічого фантазувати. Я бачу тільки те, що є позитив від зустрічей, від підготовки документів і Росія, яка не хоче жодного позитиву ні для кого робить такі закиди", - заявив Зеленський.
Він також звернув увагу на подвійні стандарти окремих держав, які нібито засудили "удари" по резиденції Путіна, але водночас не реагують на постійні російські атаки по українських містах, цивільних об’єктах і загибель мирних мешканців, зокрема дітей.
Президент підкреслив, що Україна вже обговорила ситуацію з американською стороною, а партнери мають усі технічні можливості, щоб перевірити і підтвердити фейковість заяв Росії.
"Атака" на резиденцію Путіна
Нагадаємо, у Москві звинуватили Україну в нібито ударі по резиденції Володимира Путіна та пригрозили "відповіддю". Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що в Росії вже визначили цілі й час так званого удару у відповідь за начебто атаку на державну резиденцію.
Водночас жодних доказів цих звинувачень російська сторона не надала. Аналітики Інституту вивчення війни також не знайшли підтверджень заявам Лаврова про атаку українських дронів.
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що після цієї історії Росія нібито прагне "посилити переговорні позиції", тоді як у МЗС України наголосили: йдеться про фейк, який РФ використовує для зриву мирних ініціатив за участі Києва та Вашингтона.
Також ми писали, що Індія висловила стурбованість повідомленнями про нібито атаку на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна. З аналогічною заявою раніше виступили і Емірати.
