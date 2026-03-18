Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Індія направила військові кораблі для захисту своїх танкерів в Ормузькій протоці, - Bloomberg

16:38 18.03.2026 Ср
2 хв
Кораблі будуть розміщені на схід від протоки і не заходитимуть безпосередньо у водний шлях
aimg Марія Науменко
фото: Індія направила військові кораблі до Ормузької протоки (Getty Images)

Індія направила понад півдюжини військових кораблів до району Ормузької протоки для супроводу своїх танкерів на тлі загострення ситуації в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Читайте також: США провели успішне бомбардування ракетних об'єктів Ірану біля Ормузької протоки

Розгортання кораблів відбувається в межах операції "Санкалп", спрямованої на захист торгового судноплавства в регіоні Перської затоки.

За словами джерел видання, завданням ВМС Індії є супровід танкерів до безпечніших вод у північній частині Аравійського моря.

У Bloomberg зауважили, що Індія вже забезпечила транзит двох державних танкерів зі скрапленим газом і веде переговори з Іраном щодо пропуску інших суден.

Джерела в уряді повідомили, що у Перській затоці наразі перебувають щонайменше 22 судна під індійським прапором, серед яких шість танкерів для перевезення скрапленого газу та чотири нафтові танкери.

Водночас Нью-Делі не приєднався до заклику президента США Дональда Трампа направити військові кораблі для розблокування протоки.

Нагадаємо, після початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану Тегеран фактично перекрив Ормузьку протоку - ключовий маршрут, через який проходить близько 20% світових поставок нафти.

Це призвело до зростання цін на енергоносії та загострення ситуації в регіоні.

Президент США Дональд Трамп закликав європейські та інші країни долучитися до розблокування протоки, однак низка союзників, зокрема Франція та Німеччина, відмовилися від участі у військовій місії.

У відповідь Трамп назвав таке рішення "дуже дурною помилкою" і заявив про необхідність перегляду ролі США в НАТО.

Більше по темі:
Близький СхідІранІндіяСполучені Штати АмерикиНАФТА