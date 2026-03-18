Индия направила военные корабли для защиты своих танкеров в Ормузском проливе, - Bloomberg

16:38 18.03.2026 Ср
2 мин
Корабли будут размещены к востоку от пролива и не будут заходить непосредственно в водный путь
aimg Мария Науменко
фото: Индия направила военные корабли в Ормузский пролив (Getty Images)

Индия направила более полудюжины военных кораблей в район Ормузского пролива для сопровождения своих танкеров на фоне обострения ситуации в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Развертывание кораблей происходит в рамках операции "Санкалп", направленной на защиту торгового судоходства в регионе Персидского залива.

По словам источников издания, задачей ВМС Индии является сопровождение танкеров в более безопасные воды в северной части Аравийского моря.

В Bloomberg отметили, что Индия уже обеспечила транзит двух государственных танкеров со сжиженным газом и ведет переговоры с Ираном о пропуске других судов.

Источники в правительстве сообщили, что в Персидском заливе сейчас находятся по меньшей мере 22 судна под индийским флагом, среди которых шесть танкеров для перевозки сжиженного газа и четыре нефтяных танкера.

В то же время Нью-Дели не присоединился к призыву президента США Дональда Трампа направить военные корабли для разблокирования пролива.

Напомним, после начала военной операции США и Израиля против Ирана Тегеран фактически перекрыл Ормузский пролив - ключевой маршрут, через который проходит около 20% мировых поставок нефти.

Это привело к росту цен на энергоносители и обострению ситуации в регионе.

Президент США Дональд Трамп призвал европейские и другие страны присоединиться к разблокированию пролива, однако ряд союзников, в частности Франция и Германия, отказались от участия в военной миссии.

В ответ Трамп назвал такое решение "очень глупой ошибкой" и заявил о необходимости пересмотра роли США в НАТО.

