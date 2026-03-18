Индия направила военные корабли для защиты своих танкеров в Ормузском проливе, - Bloomberg

Развертывание кораблей происходит в рамках операции "Санкалп", направленной на защиту торгового судоходства в регионе Персидского залива.

По словам источников издания, задачей ВМС Индии является сопровождение танкеров в более безопасные воды в северной части Аравийского моря.

В Bloomberg отметили, что Индия уже обеспечила транзит двух государственных танкеров со сжиженным газом и ведет переговоры с Ираном о пропуске других судов.

Источники в правительстве сообщили, что в Персидском заливе сейчас находятся по меньшей мере 22 судна под индийским флагом, среди которых шесть танкеров для перевозки сжиженного газа и четыре нефтяных танкера.

В то же время Нью-Дели не присоединился к призыву президента США Дональда Трампа направить военные корабли для разблокирования пролива.