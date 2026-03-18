Індія направила військові кораблі для захисту своїх танкерів в Ормузькій протоці, - Bloomberg

Індія направила понад півдюжини військових кораблів до району Ормузької протоки для супроводу своїх танкерів на тлі загострення ситуації в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Розгортання кораблів відбувається в межах операції "Санкалп", спрямованої на захист торгового судноплавства в регіоні Перської затоки.

За словами джерел видання, завданням ВМС Індії є супровід танкерів до безпечніших вод у північній частині Аравійського моря.

У Bloomberg зауважили, що Індія вже забезпечила транзит двох державних танкерів зі скрапленим газом і веде переговори з Іраном щодо пропуску інших суден.

Джерела в уряді повідомили, що у Перській затоці наразі перебувають щонайменше 22 судна під індійським прапором, серед яких шість танкерів для перевезення скрапленого газу та чотири нафтові танкери.

Водночас Нью-Делі не приєднався до заклику президента США Дональда Трампа направити військові кораблі для розблокування протоки.