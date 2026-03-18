ua en ru
Ср, 18 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Индия направила военные корабли для защиты своих танкеров в Ормузском проливе, - Bloomberg

16:38 18.03.2026 Ср
2 мин
Корабли будут размещены к востоку от пролива и не будут заходить непосредственно в водный путь
aimg Мария Науменко
фото: Индия направила военные корабли в Ормузский пролив (Getty Images)

Индия направила более полудюжины военных кораблей в район Ормузского пролива для сопровождения своих танкеров на фоне обострения ситуации в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также: США провели успешную бомбардировку ракетных объектов Ирана возле Ормузского пролива

Развертывание кораблей происходит в рамках операции "Санкалп", направленной на защиту торгового судоходства в регионе Персидского залива.

По словам источников издания, задачей ВМС Индии является сопровождение танкеров в более безопасные воды в северной части Аравийского моря.

В Bloomberg отметили, что Индия уже обеспечила транзит двух государственных танкеров со сжиженным газом и ведет переговоры с Ираном о пропуске других судов.

Источники в правительстве сообщили, что в Персидском заливе сейчас находятся по меньшей мере 22 судна под индийским флагом, среди которых шесть танкеров для перевозки сжиженного газа и четыре нефтяных танкера.

В то же время Нью-Дели не присоединился к призыву президента США Дональда Трампа направить военные корабли для разблокирования пролива.

Напомним, после начала военной операции США и Израиля против Ирана Тегеран фактически перекрыл Ормузский пролив - ключевой маршрут, через который проходит около 20% мировых поставок нефти.

Это привело к росту цен на энергоносители и обострению ситуации в регионе.

Президент США Дональд Трамп призвал европейские и другие страны присоединиться к разблокированию пролива, однако ряд союзников, в частности Франция и Германия, отказались от участия в военной миссии.

В ответ Трамп назвал такое решение "очень глупой ошибкой" и заявил о необходимости пересмотра роли США в НАТО.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Ближний восток Иран Индия Соединенные Штаты Америки НАФТА
Новости
Зеленский заявил о "плохом предчувствии" насчет мирных переговоров по Украине
Зеленский заявил о "плохом предчувствии" насчет мирных переговоров по Украине
Аналитика
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО