Индексация пенсий: в бюджет ПФУ заложили выплаты на 2021 год
Фото: гривны (Виталий Носач, РБК-Украина)
В бюджете Пенсионного фонда Украины на 2021 год предусмотрены средства для проведения перерасчета пенсий (индексации). Бюджет ПФУ утвержден Кабинетом министров.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
Как отмечается в сообщении, решение также учитывает повышение выплат:
- - 65-летним пенсионерам с января и декабря в связи с ростом минимальной заработной платы (минимальный размер пенсии на уровне 40% от минимальной зарплаты),
- - компенсационные выплаты лицам, которым исполнилось 80 лет и старше 75 лет;
- - повышение пенсионных выплат в связи с повышением прожиточного минимума с июля и декабря.
Напомним, в сентябре 2020 года Кабинет министров принял постановление "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году". Постановлением установлена дата ежегодной индексации пенсий - 1 марта.
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что дискуссии относительно даты ежегодной индексации пенсий в 2021 году продолжаются. Он заявил, что решение примут после расчетов бюджета Пенсионного фонда Украины.