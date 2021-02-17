ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Индексация пенсий: в бюджет ПФУ заложили выплаты на 2021 год

Новина українською → Киев, Среда 17 февраля 2021 16:35
Индексация пенсий: в бюджет ПФУ заложили выплаты на 2021 год Фото: гривны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В бюджете Пенсионного фонда Украины на 2021 год предусмотрены средства для проведения перерасчета пенсий (индексации). Бюджет ПФУ утвержден Кабинетом министров.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Как отмечается в сообщении, решение также учитывает повышение выплат:

  • - 65-летним пенсионерам с января и декабря в связи с ростом минимальной заработной платы (минимальный размер пенсии на уровне 40% от минимальной зарплаты),
  • - компенсационные выплаты лицам, которым исполнилось 80 лет и старше 75 лет;
  • - повышение пенсионных выплат в связи с повышением прожиточного минимума с июля и декабря.

Напомним, в сентябре 2020 года Кабинет министров принял постановление "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году". Постановлением установлена дата ежегодной индексации пенсий - 1 марта.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что дискуссии относительно даты ежегодной индексации пенсий в 2021 году продолжаются. Он заявил, что решение примут после расчетов бюджета Пенсионного фонда Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика индексация зарплат и пенсий пенсии Пенсионный фонд Украины
NEWS
У Зеленского против подачи воды в Крым. Чтобы исключить полностью, достроят дамбу
У Зеленского против подачи воды в Крым. Чтобы исключить полностью, достроят дамбу
DAILY
Кто следующий. Будет ли Владимир Зеленский воевать с олигархами
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кто следующий. Будет ли Владимир Зеленский воевать с олигархами