Кабмин может перенести дату индексации пенсий в 2021 году

Фото: Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Запланированную на март индексацию пенсий могут отложить

Дискуссии относительно даты ежегодной индексации пенсий в 2021 году продолжаются. Решение примут после расчетов бюджета Пенсионного фонда Украины.

Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко, сообщает пресс-служба Минфина.

"Отмечу, что средства на ежегодную индексацию пенсионных выплат предусмотрены в полном объеме. Сейчас дискутируем о сроках индексации - с марта или позже. Выясним окончательно после оценок и расчетов бюджета Пенсионного фонда", - сказал он.

По его словам, дефицит Пенсионного фонда, который государство финансирует из госбюджета, ежегодно растет. Трансферты Пенсионному фонду в 2021 году составят 195 млрд гривен.

"Это проблема, требующая системного решения. Модернизация должна быть глобальной", - сказал он.

Напомним, в сентябре Кабинет министров принял постановление "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году". Постановлением установлена дата ежегодной индексации пенсий - 1 марта.

Отметим, в 2020 году индексация была проведена 1 мая. По данным Пенсионного фонда Украины, в мае 2020 года выплаты были повышены для 8,36 млн человек. Пенсии пересчитаны с применением коэффициента увеличения средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы, в размере 1,11. Размер повышения в результате перерасчета не может быть меньше 100 гривен.