Кабмин определил датой ежегодной индексации пенсий 1 марта

Фото: гривна (пресс-служба НБУ)

Кабинет министров принял постановление "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году". Постановлением установлена дата ежегодной индексации пенсий - 1 марта.

Решение принято во время заседания правительства 16 сентября.

Как отметила во время заседания правительства министр социальной политики Марина Лазебная, законом вопрос определения даты индексации отнесен к компетенции правительства.

"Мы предлагаем, с 2021 года определять 1 марта датой индексации пенсий. Мы предполагаем, что пенсии будут проиндексированы более чем на 9 миллионов пенсионеров, но повышение, как мы уже знаем по практике, получит около 8 миллионов пенсионеров", - сказала она.

Отметим, в 2020 году индексация была проведена 1 мая. По данным Пенсионного фонда Украины, в мае 2020 года выплаты были повышены для 8,36 млн человек. Пенсии пересчитаны с применением коэффициента увеличения средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы, в размере 1,11. Размер повышения в результате перерасчета не может быть меньше 100 гривен.

Напомним, в проекте государственного бюджета на 2021 год предусмотрены расходы на доплаты пенсионерам старше 75 лет. На эти цели планируется потратить 2,4 млрд грн.