Індексація пенсій: до бюджету ПФУ заклали виплати на 2021 рік
Фото: гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)
У бюджеті Пенсійного фонду України на 2021 рік передбачені кошти на проведення перерахунку пенсій (індексацію). Бюджет ПФУ затверджений Кабінетом міністрів.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.
Як зазначається в повідомленні, рішення також враховує підвищення виплат:
- - 65-річним пенсіонерам з січня та грудня у зв’язку зі зростанням мінімальної заробітної плати (мінімальний розмір пенсії на рівні 40% мінімальної зарплати),
- - компенсаційні виплати особам, яким виповнилося 80 років і які досягли 75 років;
- - підвищення пенсійних виплат у зв’язку із підвищенням прожиткового мінімуму з липня та грудня.
Нагадаємо, у вересні 2020 року Кабінет міністрів ухвалив постанову "Деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб у 2021 році". Постановою встановлено датою щорічної індексації пенсій 1 березня.
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що дискусії щодо дати щорічної індексації пенсій у 2021 році продовжуються. Він заявив, що рішення ухвалять після розрахунків бюджету Пенсійного фонду України.