Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2021 год: сколько денег не хватает
Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год. Дефицит в размере 21 723,6 млн грн будет покрываться из государственного бюджета.
Об этом сообщает пресс-служба Министерствва социальной политики.
Общая сумма доходов бюджета Пенсионного фонда на 2021 год составляет 495 502 млн грн. Собственные доходы (с учетом остатка на начало года) предусмотрены в сумме 327 957,3 млн грн, из которых 293 887,3 млн грн - сумма единого взноса на общеобязательное государственное пенсионное страхование.
Общий объем расходной части бюджета ПФУ на 2021 год предусмотрен на уровне 495 502 млн грн.
Средства государственного бюджета Украины на пенсионные программы составляют 195 319,4 млн грн, из которых на:
уплату единого взноса за отдельные категории лиц - 27 975,7 млн грн;
финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений, назначенных по пенсионным программам, и дефицита средств ПФУ - 167 343,7 млн грн, в том числе:
- - 145 260,1 млн грн - на пенсионное обеспечение военнослужащих, выплату пенсий, надбавок и повышений, назначенных по разным пенсионным программам;
- - 21 723,6 млн грн - на покрытие дефицита средств ПФУ,
- - 360 млн грн - на погашение задолженности с пенсионных выплат, финансируемых за счет средств государственного бюджета, по решениям суда.
Как сообщало РБК-Украина, доходы Пенсионного фонда Украины за 2020 год составили 466,1 млрд гривен, расходы - 479,3 млрд гривен. Таким образом, дефицит средств фонда составил 13,2 млрд гривен. В общих доходах ПФУ средства государственного бюджета составили 184,5 млрд гривен. Собственные средства составили 281,6 млрд гривен.
Как сообщало РБК-Украина, в июле 2020 года Кабинет министров Украины выделил 29,7 млрд гривен из государственного бюджета на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда Украины.