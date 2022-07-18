Майно нардепа-колаборанта Ковальова вже конфісковано

Майно народного депутата Олексія Ковальова, який не виїхав після окупації Херсонської області та перейшов на бік росіян, вже конфісковано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника з комунікацій ГБР Тетяни Сапьян.

"Це означає, що вже найближчим часом це майно, я сподіваюся, вже працюватиме на державу. Воно вже конфісковане", - сказала вона.

За її словами, наразі встановлюється інше майно Ковальова. Водночас слідчим відомо про його майно на Херсонщині, але тут є "юридичні нюанси".

"Але в цьому напрямі працюють, щоб усе було законно та грамотно", - додала Сап'ян.