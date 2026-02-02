Імпорт світла в Україну сягнув рекорду за час війни: звідки постачали найбільше

Ситуація в енергетиці України

Нагадаємо, сьогодні вранці низка областей України отримала вказівку про запровадження аварійного відключення електроенергії.

Крім того, Міненерго повідомило, що після закінчення "енергетичного перемир'я" Росія знову завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок ворожих атак знеструмлені споживачі у Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Черкаській областях.

Зазначимо, у суботу, 31 січня, сталась аварія на високовольтних лініях, в результаті якої Київ, частина України і навіть Молдова опинились в блекауті.

Пізніше міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що енергетики повністю відновили електропостачання в усіх регіонах України після масштабного збою.

Під час блекауту в Україні запроваджували аварійні відключення, в Києві та Харкові було тимчасово призупинено роботу метро. Повноцінне відновлення електропостачання та руху підземки зайняло кілька годин.