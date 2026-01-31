Енергетики відновили світло в усіх областях: Шмигаль назвав причину масштабного блекауту

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що енергетики відновили енергопостачання в усіх областях України після системнох аварії, яка відбулась сьогодні вранці. Наразі регіони повертаються планових графіків відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Шмигаля.

"Усі регіони повертаються до планових графіків, високовольтні лінії та підстанції працюють у звичайному режимі. Енергетики спрацювали максимально оперативно", - йдеться у повідомленні.

Шмигаль пояснив, що вранці сталися дві аварії на високовольтних лініях з хвилинним інтервалом. Це у свою чергу призвело до каскадних відключень у семи областях України.

"Версії про кібератаку або зовнішнє втручання не підтвердились. За попередніми оцінками, це сталось через обмерзання ліній та обладнання", - розповів Шмигаль

За його словами, важка ситуація сьогодні буде на півночі, в центрі країни та в Одеській області. Зокрема, в Києві над відновленням електропостачання працюють 64 бригади, а на від відновленням опалення - 220 бригад.

Тим часом президент України Володимир Зеленський опублікував вечірнє відеозвернення в якому розповів, що найскладніша ситуація зараз у Києві.

"Найбільш складно зараз у Києві, є значний дефіцит опалення, майже 3,5 тисячі будинків в різних районах без тепла. Місто, комунальні служби, енергетики обіцяють максимально виправити ситуацію по теплу на завтрашній ранок, але темп цей повинен бути швидшим. Щодо забезпечення водою в Києві, сьогодні вода має бути у всіх споживачів", - поінформував президент.

Повертаючись до слів Шмигаля, в "Укренерго" заявили, що ситуація в енергосистемі поступово стабілізується і вимушені аварійні відключення у кількох областях - наразі не застосовуються.

"Майже всі блоки атомних електростанцій, які вимушено розвантажувались внаслідок ранкової системної аварії, вже вийшли на свою номінальну потужність. Процес донавантаження АЕС триває", - розповіли у компанії.