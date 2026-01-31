ua en ru
Сб, 31 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Енергетики відновили світло в усіх областях: Шмигаль назвав причину масштабного блекауту

Субота 31 січня 2026 20:15
UA EN RU
Енергетики відновили світло в усіх областях: Шмигаль назвав причину масштабного блекауту Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що енергетики відновили енергопостачання в усіх областях України після системнох аварії, яка відбулась сьогодні вранці. Наразі регіони повертаються планових графіків відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Шмигаля.

"Усі регіони повертаються до планових графіків, високовольтні лінії та підстанції працюють у звичайному режимі. Енергетики спрацювали максимально оперативно", - йдеться у повідомленні.

Шмигаль пояснив, що вранці сталися дві аварії на високовольтних лініях з хвилинним інтервалом. Це у свою чергу призвело до каскадних відключень у семи областях України.

"Версії про кібератаку або зовнішнє втручання не підтвердились. За попередніми оцінками, це сталось через обмерзання ліній та обладнання", - розповів Шмигаль

За його словами, важка ситуація сьогодні буде на півночі, в центрі країни та в Одеській області. Зокрема, в Києві над відновленням електропостачання працюють 64 бригади, а на від відновленням опалення - 220 бригад.

Тим часом президент України Володимир Зеленський опублікував вечірнє відеозвернення в якому розповів, що найскладніша ситуація зараз у Києві.

"Найбільш складно зараз у Києві, є значний дефіцит опалення, майже 3,5 тисячі будинків в різних районах без тепла. Місто, комунальні служби, енергетики обіцяють максимально виправити ситуацію по теплу на завтрашній ранок, але темп цей повинен бути швидшим. Щодо забезпечення водою в Києві, сьогодні вода має бути у всіх споживачів", - поінформував президент.

Повертаючись до слів Шмигаля, в "Укренерго" заявили, що ситуація в енергосистемі поступово стабілізується і вимушені аварійні відключення у кількох областях - наразі не застосовуються.

"Майже всі блоки атомних електростанцій, які вимушено розвантажувались внаслідок ранкової системної аварії, вже вийшли на свою номінальну потужність. Процес донавантаження АЕС триває", - розповіли у компанії.

Масштабний блекаут

Нагадаємо, що в результаті сьогоднішньої аварії без світла вранці 31 січня опинився Київ, значна частина України, і крім того, блекаут зачепив навіть Молдову.

Після того, що сталося, стало відомо, що в Україні ввели аварійні відключення світла, і більше того, в Києві та Харкові зупинили рух поїздів метро. Відновлення відбулося лише через кілька годин.

Крім того, на кордоні України і Молдови тимчасово не здійснювався пропуск транспортних засобів і товарів, оскільки вийшли з ладу центральні бази митних органів Молдови.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Укренерго Денис Шмигаль Відключеня світла Блекаут Енергетики
Новини
"Скринінг здоров’я 40+" стартує: хто першим отримає запрошення в "Дії"
"Скринінг здоров’я 40+" стартує: хто першим отримає запрошення в "Дії"
Аналітика
"Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві