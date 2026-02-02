Импорт света в Украину достиг рекорда за время войны: откуда поставляли больше всего

Ситуация в энергетике Украины

Напомним, сегодня утром ряд областей Украины получил указание о введении аварийного отключения электроэнергии.

Кроме того, Минэнерго сообщило, что после окончания "энергетического перемирия" Россия снова наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины. В результате вражеских атак обесточены потребители в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черкасской областях.

Отметим, в субботу, 31 января, произошла авария на высоковольтных линиях, в результате которой Киев, часть Украины и даже Молдова оказались в блэкауте.

Позже министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что энергетики полностью восстановили электроснабжение во всех регионах Украины после масштабного сбоя.

Во время блэкаута в Украине вводили аварийные отключения, в Киеве и Харькове была временно приостановлена работа метро. Полноценное восстановление электроснабжения и движения подземки заняло несколько часов.