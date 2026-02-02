ua en ru
В Україні почали аварійно вимикати світло: де не діють графіки

Україна, Понеділок 02 лютого 2026 10:15
В Україні почали аварійно вимикати світло: де не діють графіки Ілюстративне фото: в Україні аварійні відключення світла (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Вранці понеділка, 2 лютого, низка областей України отримала вказівку про запровадження аварійного відключення електроенергії.

РБК-Україна розповідає, у яких областях аварійно вимкнули енергопостачання.

Станом на 10:00 відомо, що аварійні відключення діють у Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.

Водночас, кореспондент РБК-Україна повідомляє про позаграфікові відключення і у Сумській області. Об 10:15 у "Сумиобленерго" також повідомили про аварійні відключення в регіоні.

Також у ДТЕК повідомили, що у Києві та області застосовані екстрені відключення. Під час екстрених відключень графіки не діють.

Детально про те, де та як сьогодні мали б вимикати енергопостачання - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Блекаут 31 січня

Нагадаємо, що останні декілька днів обстріли енергетики в якійсь мірі припинилися. Однак 31 січня сталась аварія на високовольтних лініях, в результаті чого Київ, частина України і навіть Молдова - занурилися в блекаут.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що енергетики повністю відновили електропостачання в усіх регіонах України після масштабного збою, який стався вранці 31 січня.

Під час інциденту в Україні запроваджували аварійні відключення, а в Києві та Харкові було тимчасово призупинено роботу метро. Повноцінне відновлення електропостачання та руху підземки зайняло кілька годин.

