Імпорт російської нафти в Індію в грудні впаде до найнижчого рівня за три роки, - Reuters
Вже у грудні Індія скоротить експорт російської нафти до найнижчого рівня за останні три роки. Причина - перехід індійських НПЗ на альтернативні джерела для уникнення порушення західних санкцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Покупці російської нафти мали до 21 листопада припинити співпрацю з двома нафтовими гігантами РФ - "Роснефть" і "Лукойл".
Крім того, Євросоюз після 21 січня почне відмовлятися від палива з НПЗ, які обробляли російську нафту протягом 60 днів з моменту видачі коносамента.
Видання з посиланням на джерело пише, що банківський контроль після останніх санкцій США змусив державні НПЗ Індії бути "надзвичайно обережними". За його словами, в грудні Індія, ймовірно, отримуватиме від 600 000 до 650 000 барелів російської нафти на день.
Згідно з попередніми даними Kpler, цього місяця Індія має отримати 1,87 млн барелів російської нафти на добу. У жовтні вона імпортувала 1,65 млн барелів російської нафти на добу, що на 2% перевищує вересневі показники.
"Очікується, що в листопаді російські поставки будуть високими, оскільки багато нафтопереробних заводів намагалися заповнити запаси до набрання чинності санкцій США", - повідомило джерело в торговельній галузі.
Санкції проти Росії
Нагадаємо, 17 листопада стало відомо, що США готують новий двопартійний законопроєкт про посилення санкційного тиску на Росію. Президент США Дональд Трамп, як заявив один зі співавторів законопроєкту, сенатор Ліндсі Грем, схвалив цей документ.
Зазначимо, у жовтні США запровадили санкції проти російських нафтових гігантів "Роснефти" та "Лукойлу", а також їхніх 36 дочірніх структур, щоб змусити Кремль піти на переговори щодо України. Відразу після цього капіталізація обох компаній сильно впала, вони змушені розпродавати закордонні активи.
Крім цього, великі державні переробні компанії Китаю призупинили закупівлі сирої нафти ESPO після санкцій США. Тим же шляхом йде Індія.
За даними ЗМІ, приблизно 48 млн барелів російської нафти можуть "зависнути" у морі через санкції США. Зрештою, десятки танкерів будуть вимушені шукати альтернативні порти призначення.