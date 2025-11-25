Імпорт російської нафти в Індію в грудні впаде до найнижчого рівня за три роки, - Reuters

Вже у грудні Індія скоротить експорт російської нафти до найнижчого рівня за останні три роки. Причина - перехід індійських НПЗ на альтернативні джерела для уникнення порушення західних санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Покупці російської нафти мали до 21 листопада припинити співпрацю з двома нафтовими гігантами РФ - "Роснефть" і "Лукойл".

Крім того, Євросоюз після 21 січня почне відмовлятися від палива з НПЗ, які обробляли російську нафту протягом 60 днів з моменту видачі коносамента.

Видання з посиланням на джерело пише, що банківський контроль після останніх санкцій США змусив державні НПЗ Індії бути "надзвичайно обережними". За його словами, в грудні Індія, ймовірно, отримуватиме від 600 000 до 650 000 барелів російської нафти на день.

Згідно з попередніми даними Kpler, цього місяця Індія має отримати 1,87 млн барелів російської нафти на добу. У жовтні вона імпортувала 1,65 млн барелів російської нафти на добу, що на 2% перевищує вересневі показники.

"Очікується, що в листопаді російські поставки будуть високими, оскільки багато нафтопереробних заводів намагалися заповнити запаси до набрання чинності санкцій США", - повідомило джерело в торговельній галузі.