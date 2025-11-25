Импорт российской нефти в Индию в декабре упадет до самого низкого уровня за три года, - Reuters
Уже в декабре Индия сократит экспорт российской нефти до самого низкого уровня за последние три года. Причина - переход индийских НПЗ на альтернативные источники во избежание нарушения западных санкций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Покупатели российской нефти должны были до 21 ноября прекратить сотрудничество с двумя нефтяными гигантами РФ - "Роснефть" и "Лукойл".
Кроме того, Евросоюз после 21 января начнет отказываться от топлива с НПЗ, которые обрабатывали российскую нефть в течение 60 дней с момента выдачи коносамента.
Издание со ссылкой на источник пишет, что банковский контроль после последних санкций США заставил государственные НПЗ Индии быть "чрезвычайно осторожными". По его словам, в декабре Индия, вероятно, будет получать от 600 000 до 650 000 баррелей российской нефти в день.
Согласно предварительным данным Kpler, в этом месяце Индия должна получить 1,87 млн баррелей российской нефти в сутки. В октябре она импортировала 1,65 млн баррелей российской нефти в сутки, что на 2% превышает сентябрьские показатели.
"Ожидается, что в ноябре российские поставки будут высокими, поскольку многие нефтеперерабатывающие заводы пытались восполнить запасы до вступления в силу санкций США", - сообщил источник в торговой отрасли.
Санкции против России
Напомним, 17 ноября стало известно, что США готовят новый двухпартийный законопроект об усилении санкционного давления на Россию. Президент США Дональд Трамп, как заявил один из соавторов законопроекта, сенатор Линдси Грэм, одобрил этот документ.
Отметим, в октябре США ввели санкции против российских нефтяных гигантов "Роснефти" и "Лукойла", а также их 36 дочерних структур, чтобы заставить Кремль пойти на переговоры по Украине. Сразу после этого капитализация обеих компаний сильно упала, они вынуждены распродавать зарубежные активы.
Кроме этого, крупные государственные перерабатывающие компании Китая приостановили закупки сырой нефти ESPO после санкций США. По тому же пути идет Индия.
По данным СМИ, примерно 48 млн баррелей российской нефти могут "зависнуть" в море из-за санкций США. В конце концов, десятки танкеров будут вынуждены искать альтернативные порты назначения.