Імпорт російського СПГ досяг рекордного рівня: хто в ЄС купує найбільше

За даними дослідження американського аналітичного центру IEEFA, у першому кварталі 2026 року країни Євросоюзу імпортували 6,9 млрд кубометрів російського СПГ. Це на 16% більше, ніж за аналогічний період минулого року, та найвищий показник із початку повномасштабної війни РФ проти України.

Аналітики також зафіксували подальше зростання імпорту у квітні - обсяги закупівель російського скрапленого газу збільшилися на 17% у річному вимірі.

Наразі Росія залишається другим найбільшим постачальником СПГ до ЄС, попри багаторічні заяви Брюсселя про намір поступово відмовитися від російських енергоносіїв.

Найбільше російського скрапленого газу у першому кварталі 2026 року закупила Франція. Також до списку найбільших імпортерів потрапили Іспанія та Бельгія.

За даними Єврокомісії, у 2025 році частка СПГ у загальному імпорті природного газу до ЄС становила 45%, решта постачалася трубопроводами.

Що стосується загального імпорту газу, тобто трубопровідного газу та СПГ разом, то, за даними Європейської комісії, у першому кварталі найбільшим постачальником до ЄС залишилася Норвегія з часткою 31%, за нею слідом йдуть США з часткою імпорту 28%. Далі йде Росія з часткою 14%.

Енергетична експертка IEEFA Ана Марія Яллер-Макаревич заявила, що ставка Європи на СПГ мала забезпечити диверсифікацію та енергетичну безпеку. Однак, за її словами, війна на Близькому Сході та залежність від американського скрапленого газу показали слабкі місця цієї стратегії.

За її словами, скраплений природний газ став "ахіллесовою п’ятою європейської стратегії енергетичної безпеки".