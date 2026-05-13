Импорт российского СПГ достиг рекордного уровня: кто в ЕС покупает больше всего

20:51 13.05.2026 Ср
2 мин
Показатели импорта взлетели до максимума с начала полномасштабного вторжения
aimg Мария Науменко
Фото: танкер для транспортировки сжиженного природного газа (Getty Images)

Несмотря на планы ЕС отказаться от российского газа до 2027 года, закупки сжиженного природного газа из России продолжают стремительно расти.

По данным исследования американского аналитического центра IEEFA, в первом квартале 2026 года страны Евросоюза импортировали 6,9 млрд кубометров российского СПГ. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и самый высокий показатель с начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Аналитики также зафиксировали дальнейший рост импорта в апреле - объемы закупок российского сжиженного газа увеличились на 17% в годовом измерении.

Сейчас Россия остается вторым крупнейшим поставщиком СПГ в ЕС, несмотря на многолетние заявления Брюсселя о намерении постепенно отказаться от российских энергоносителей.

Больше всего российского сжиженного газа в первом квартале 2026 года закупила Франция. Также в список крупнейших импортеров попали Испания и Бельгия.

По данным Еврокомиссии, в 2025 году доля СПГ в общем импорте природного газа в ЕС составляла 45%, остальное поставлялось по трубопроводам.

Что касается общего импорта газа, то есть трубопроводного газа и СПГ вместе, то, по данным Европейской комиссии, в первом квартале крупнейшим поставщиком в ЕС осталась Норвегия с долей 31%, за ней следом идут США с долей импорта 28%. Далее следует Россия с долей 14%.

Энергетический эксперт IEEFA Ана Мария Яллер-Макаревич заявила, что ставка Европы на СПГ должна была обеспечить диверсификацию и энергетическую безопасность. Однако, по ее словам, война на Ближнем Востоке и зависимость от американского сжиженного газа показали слабые места этой стратегии.

По ее словам, сжиженный природный газ стал "ахиллесовой пятой европейской стратегии энергетической безопасности".

Напомним, в марте Испания приобрела рекордную партию российского газа из-за войны на Ближнем Востоке.

Кроме того, российский энергетический холдинг "Газпром" продолжает поставки сжиженного газа в Китай, несмотря на санкционные ограничения, введенные США 2025 года.

Также Европейский Союз готовится возобновить совместные закупки газа на уровне всего блока. Это ответ Брюсселя на нестабильность на Ближнем Востоке и угрозу энергетического кризиса.

