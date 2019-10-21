Зеленский заявил о необходимости рассмотрения Японией безвиза для украинцев

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский поблагодарил за решение Японии о смягчении с 1 января 2018 года визового режима для граждан Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости продолжения рассмотрения вопроса Японией относительно безвизового режима для украинцев. Об этом он написал на своем Telegram-канале.

Как отметил президент, это необходимо, особенно в преддверии Олимпийских игр-2020.

"Высоко ценим решение Японии о смягчении с 1 января 2018 года визового режима для граждан Украины. Будем благодарны за продолжение рассмотрения вопроса относительно безвизового режима для украинцев, особенно в преддверии Олимпийских игр-2020", - написал он.

Добавим, Летние Олимпийские игры 2020 - тридцать вторые летние Олимпийские игры, которые пройдут в Токио. Начало 24 июля.

Напомним, Кабинет министров планирует договориться с Великобританией и Канадой об упрощении существующего режима поездок в 2020 году. В программе действий правительства указано, что увеличение перечня стран с безвизовым режимом для владельца украинского паспорта - это залог открытия мира для украинцев, повышения уважения к нашему гражданину, обеспечения его прав.

Ранее глава Министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что отмена безвизового режима для граждан Украины невозможна.

РБК-Украина писало, что в Министерстве иностранных дел прогнозировали получение безвиза с Мексикой в 2020.