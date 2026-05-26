Маск готує реліз Grok V9-Medium: що вмітиме ШІ-модель на 1,5 трильйона параметрів

Ілон Маск оголосив про черговий виток у розвитку ШІ: нейромережа Grok V9-Medium готова до фінального налаштування перед виходом на ринок. Нова модель від xAI суттєво перевершує за масштабом попередню версію та спеціалізується на роботі з програмним кодом

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на пост Ілона Маска на платформі X .

Технологічний стрибок Grok V9-Medium

Нова архітектура Grok V9-Medium вирізнятиметься значним апгрейдом у порівнянні з попередньою версією v8-small. Кількість параметрів нейромережі збільшилася втричі - з 0,5 до 1,5 трильйона.

Особливу увагу розробники приділили навичкам генерування програмного коду: під час навчання використовувалися дані популярного редактора Cursor.

Наразі модель перебуває на стадії підготовки до навчання з підкріпленням, а публічний реліз заплановано на найближчі декілька тижнів. Окрім того, xAI планує відкрити код попередньої версії v8-small до кінця 2026 року.

Grok foundation model V9-Medium (1.5T) has finished training. Evals look good. A lot of Cursor data was added in supplementary training and there is more to come.



Fine-tuning is underway and reinforcement learning begins in a few days. 2 to 3 weeks to public release.



This will… — Elon Musk (@elonmusk) May 25, 2026

Розширення потужностей та інвестиції

Для підтримки розробки нових ШІ-моделей компанія Маска активно нарощує обчислювальні ресурси. Так, суперкомп’ютер Colossus, розташований біля Мемфіса, буде доповнений новим цифровим об’єктом. Вартість апгрейду оцінюється у 659 мільйонів доларів.

Активне зростання xAI підкріплене й потужним фінансовим фундаментом: на початку року компанія залучила 20 мільярдів доларів інвестицій, сягнувши ринкової вартості у 230 мільярдів. Серед ключових партнерів зазначаються Fidelity Investments та інвестиційне управління Катару.

Майбутнє IPO SpaceX

Окрім новин у сфері ШІ, ринок зосереджений і на SpaceX - компанія готується до первинного публічного розміщення акцій на біржі (IPO). Попередній графік передбачає початок роудшоу, яке відбудеться 4 червня, а запуск торгів під тикером SPCX - 12 червня.

Попередня ринкова оцінка аерокосмічного гіганта варіюється у межах від 1,75 трильйонів доларів до 2 трильйонів. Водночас аналітики закликають сприймати терміни та оцінки як попередні, оскільки вони напряму залежать від фінальних ринкових умов, які доволі нестабільні.