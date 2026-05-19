ua en ru
Вт, 19 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Жорсткі ліміти в X: Маск обмежив безкоштовні акаунти

12:07 19.05.2026 Вт
2 хв
Відтепер таким користувачам доступна лімітована кількість постів на день
aimg Ольга Завада
Жорсткі ліміти в X: Маск обмежив безкоштовні акаунти
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

На платформі X запроваджуються додаткові суворі обмеження на активність користувачів, які не мають платної верифікації. Тепер юзерам без синьої галочки доступна лімітована кількість постів та реплаїв щодоби.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Engadget.

Більше цікавого: X додає вкладку "Історія": платформа хоче утримувати вас у стрічці довше

Як свідчать масові скарги користувачів на платформах X та Reddit, компанія без офіційних анонсів урізала обсяги щоденних публікацій для профілів без синьої галочки.

Відтепер на офіційній сторінці Довідкового центру X у розділі про технічні ліміти вказано, що неверифіковані облікові записи обмежені лише 50 оригінальними постами та 200 відповідями на добу.

Жорсткі ліміти в X: Маск обмежив безкоштовні акаунтиНові користувацькі правила постингу для безкоштовних акаунтів (скиншот: Х)

Такі нововведення викликали хвилю обурення серед бувалої аудиторії платформи, яка звикла до значно більшої свободи дій.

Технічні нюанси

Раніше загальне правило дозволяло користувачам публікувати до 2 400 оновлень на день. Цікаво те, що оновлена сторінка правил досі містить текстові згадки про старий ліміт у 2 400 апдейтів.

Надалі для зручності користувачів соцмережа надсилатиме спеціальні сповіщення з помилкою у момент, коли ліміт буде повністю вичерпано. Система детально розпише, якої саме межі - оригінальних дописів чи коментарів - досяг обліковий запис.

Боротьба з ботами проти падіння трафіку

Аналітики пов'язують такий крок із масштабною кампанією Ілона Маска, спрямованою на зниження рівня спаму та активності штучних бот-мереж на платформі. Ця стратегія розгортається вже тривалий час - так, торік у жовтні в X з'явилася спеціальна функція "Про цей акаунт", яка відкрито демонструє країну та регіон базування конкретного профілю.

З іншого боку, незадоволені користувачі запевняють, що така агресивна політика примусу до оплати може мати зворотний ефект. Радикальне урізання базових функцій здатне спровокувати чергову хвилю відтоку розчарованих юзерів на інші конкурентні майданчики.

Скільки коштуватиме зняття обмежень?

Для тих авторів контенту, які планують залишатися на платформі та публікувати дописи без щоденних лімітів, єдиним офіційним виходом залишається перехід на платні тарифні плани X Premium.

Наразі найдешевший доступний варіант передплати - базовий рівень (Basic) - коштує користувачам від 2 доларів на місяць або 32 долари за умови оформлення річного пакета. Оплата цього тарифу повністю знімає добові обмеження на створення оригінального контенту та комунікацію у коментарях.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Ілон Маск
Новини
У Верховному Суді проводять обшуки в межах справи про корупцію
У Верховному Суді проводять обшуки в межах справи про корупцію
Аналітика
Зернові війни. Як Росія будує продовольчу імперію на краденому українському хлібі
Роман Коткореспондент РБК-Україна Зернові війни. Як Росія будує продовольчу імперію на краденому українському хлібі