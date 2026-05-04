Grok з'явиться у CarPlay: як ШІ виходить за межі Tesla

13:18 04.05.2026 Пн
2 хв
Сервіс від Apple стає справжнім "полем битви" для топових розробників ШІ
aimg Ольга Завада
Grok з'явиться у CarPlay: як ШІ виходить за межі Tesla Grok стає доступним для мільйонів водіїв з iPhone (фото: Getty Images)
Тривалий час ШІ Grok працював переважно в екосистемі Tesla, проте ситуація змінюється. Інтеграція нейромережі Ілона Маска з CarPlay відкриває доступ до асистента для мільйонів власників iPhone.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Digital Trends.

Безпекові пріоритети

На відміну від ChatGPT або Perplexity, які часто пропонують гібридні моделі взаємодії з текстом і голосом, Grok інтегрується у CarPlay суто через Voice Mode.

Розробники пояснюють: такий підхід продиктований вимогами безпеки під час руху. Система працює як повноцінний співрозмовник у реальному часі. Це дозволяє водієві отримувати аналітику новин, відповіді на складні запитання або ж обробляти дані з мережі X. При цьому не потрібно прибирати руки з керма та не відводити погляд від дороги.

Grok адаптований до сценаріїв водіння, де контекст розмови може швидко змінюватися, а якість розпізнавання мовлення в умовах шумного трафіку стає критично важливою.

ШІ-батл: Grok проти Siri та Gemini

Поява Grok на дашбордах автомобілів, вважають аналітики, створює "цікаву конкурентну ситуацію". Поки xAI та OpenAI борються за увагу користувача через окремі додатки у CarPlay, Google обрав "фундаментальніший" шлях.

Глибока інтеграція: замість випуску автономного додатка Gemini для авто Google фокусується на партнерстві з Apple. Очікується, що саме технології Google стануть основою для масштабного оновлення Siri, яке презентують у межах WWDC 2026.

Майбутнє iOS 27: оновлена Siri, посилена алгоритмами Gemini, має стати частиною наступної операційної системи.

Apple також працює над створенням окремого додатка для свого асистента, який може отримати пріоритетний статус у CarPlay.

Авто - територія ШІ

Вже цього року CarPlay перетвориться на повноцінний "полігон" для випробування розмовного ШІ. Відкриття платформи для сторонніх асистентів у версії iOS 26.4 спровокувало хвилю запусків від найбільших гравців ринку.

У чому азарт:

Технологічна перевага: лідером стане той, хто забезпечить найбільш "безшовну" роботу у режимі вільних рук. Користувачі все частіше віддають перевагу системам, здатним до проактивної допомоги, а не лише до виконання простих команд.

Демократизація технологій: вихід Grok у CarPlay фактично нівелює перевагу бортових комп'ютерів елітних електрокарів, оскільки аналогічний рівень ШІ-підтримки тепер доступний у будь-якому бюджетному авто з підтримкою iPhone.

