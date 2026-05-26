Маск готовит релиз Grok V9-Medium: что будет уметь ИИ-модель на 1,5 триллиона параметров

10:07 26.05.2026 Вт
Нейросеть, оптимизированная для программирования, ожидается в ближайшие недели
xAI готовит масштабное обновление Grok V9 (фото: Getty Images)
Илон Маск объявил об очередном витке в развитии ИИ: нейросеть Grok V9-Medium готова к финальной настройке перед выходом на рынок. Новая модель от xAI существенно превосходит по масштабу предыдущую версию и специализируется на работе с программным кодом

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на пост Илона Маска на платформе X.

Технологический скачок Grok V9-Medium

Новая архитектура Grok V9-Medium будет отличаться значительным апгрейдом по сравнению с предыдущей версией v8-small. Количество параметров нейросети увеличилось втрое - с 0,5 до 1,5 триллиона.

Особое внимание разработчики уделили навыкам генерирования программного кода: при обучении использовались данные популярного редактора Cursor.

Сейчас модель находится на стадии подготовки к обучению с подкреплением, а публичный релиз запланирован на ближайшие несколько недель. Кроме того, xAI планирует открыть код предыдущей версии v8-small до конца 2026 года.

Расширение мощностей и инвестиции

Для поддержки разработки новых ИИ-моделей компания Маска активно наращивает вычислительные ресурсы. Так, суперкомпьютер Colossus, расположенный возле Мемфиса, будет дополнен новым цифровым объектом. Стоимость апгрейда оценивается в 659 миллионов долларов.

Активный рост xAI подкреплен и мощным финансовым фундаментом: в начале года компания привлекла 20 миллиардов долларов инвестиций, достигнув рыночной стоимости в 230 миллиардов. Среди ключевых партнеров отмечаются Fidelity Investments и инвестиционное управление Катара.

Будущее IPO SpaceX

Кроме новостей в сфере ИИ, рынок сосредоточен и на SpaceX - компания готовится к первичному публичному размещению акций на бирже (IPO). Предварительный график предусматривает начало роудшоу, которое состоится 4 июня, а запуск торгов под тикером SPCX - 12 июня.

Предварительная рыночная оценка аэрокосмического гиганта варьируется в пределах от 1,75 триллионов долларов до 2 триллионов. В то же время аналитики призывают воспринимать сроки и оценки как предварительные, поскольку они напрямую зависят от финальных рыночных условий, которые довольно нестабильны.

