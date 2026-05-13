Threads вбудовує ШІ прямо у коментарі: навіщо Meta запускає аналог Grok

Threads впроваджує нову функцію, яка дозволяє публічним акаунтам залучати Meta AI до обговорень. Користувачі зможуть згадувати ШІ-бота у своїх дописах або відповідях, щоб отримати додатковий контекст, роз’яснення актуальних подій або персоналізовані рекомендації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на TechCrunch .

Як працює Meta AI у стрічці?

Для активації бота достатньо згадати акаунт @meta.ai у пості або відповіді. ШІ проаналізує запит і надасть публічну відповідь тією ж мовою, якою було написано оригінальне повідомлення.

За допомогою цієї функції користувачі зможуть ставити запитання щодо актуальних подій, наприклад:

"Чому цього місяця всі обговорюють Чемпіонат світу?"

"Які образи з Met Gala зараз у тренді?"

"Які результати останнього матчу у плей-оф?"

Розробники запевняють, що це робить Threads платформою, де можна не лише обговорювати новини, а й миттєво отримувати інформацію, при цьому не залишаючи додатка.

Схожість із Grok

Стратегія Meta багато у чому повторює функціонал чат-бота Grok на платформі X. У соцмережі Ілона Маска користувачі часто звертаються до ШІ із запитами "Поясни це" або "Чи це правда?".

З усім тим надання чат-боту значної видимості у публічних обговореннях несе репутаційні ризики. Наприклад, Grok раніше вже потрапляв у скандали через генерацію контенту, що прославляв політику радикальних диктатур. Meta наголошує, що її модель має суворіші заходи безпеки у порівнянні з Grok.

Контроль та безпека

Інтеграція ШІ у соціальні мережі несе певні ризики, зокрема можливість генерації фейкового контенту. Meta заявляє, що їхня модель має суворіші заходи безпеки у порівнянні з конкурентами, проте компанія продовжує збирати відгуки для покращення досвіду.

Користувачі, які не бажають бачити відповіді ШІ у своїй стрічці, мають декілька інструментів контролю:

можливість заблокувати акаунт @meta.ai (mute);

використання опції "Не цікавить" на постах бота;

приховування відповідей Meta AI безпосередньо під власними дописами.

Статус тестування

Наразі функція перебуває на стадії бета-тестування у п'яти країнах: Малайзії, Саудівській Аравії, Мексиці, Аргентині та Сінгапурі. Meta планує проаналізувати перші результати та врахувати критику перед тим, як відкрити доступ до інструменту користувачам в інших регіонах світу.