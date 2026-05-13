Threads вбудовує ШІ прямо у коментарі: навіщо Meta запускає аналог Grok
Threads впроваджує нову функцію, яка дозволяє публічним акаунтам залучати Meta AI до обговорень. Користувачі зможуть згадувати ШІ-бота у своїх дописах або відповідях, щоб отримати додатковий контекст, роз’яснення актуальних подій або персоналізовані рекомендації.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на TechCrunch.
Як працює Meta AI у стрічці?
Для активації бота достатньо згадати акаунт @meta.ai у пості або відповіді. ШІ проаналізує запит і надасть публічну відповідь тією ж мовою, якою було написано оригінальне повідомлення.
За допомогою цієї функції користувачі зможуть ставити запитання щодо актуальних подій, наприклад:
"Чому цього місяця всі обговорюють Чемпіонат світу?"
"Які образи з Met Gala зараз у тренді?"
"Які результати останнього матчу у плей-оф?"
Розробники запевняють, що це робить Threads платформою, де можна не лише обговорювати новини, а й миттєво отримувати інформацію, при цьому не залишаючи додатка.
Схожість із Grok
Стратегія Meta багато у чому повторює функціонал чат-бота Grok на платформі X. У соцмережі Ілона Маска користувачі часто звертаються до ШІ із запитами "Поясни це" або "Чи це правда?".
З усім тим надання чат-боту значної видимості у публічних обговореннях несе репутаційні ризики. Наприклад, Grok раніше вже потрапляв у скандали через генерацію контенту, що прославляв політику радикальних диктатур. Meta наголошує, що її модель має суворіші заходи безпеки у порівнянні з Grok.
Контроль та безпека
Інтеграція ШІ у соціальні мережі несе певні ризики, зокрема можливість генерації фейкового контенту. Meta заявляє, що їхня модель має суворіші заходи безпеки у порівнянні з конкурентами, проте компанія продовжує збирати відгуки для покращення досвіду.
Користувачі, які не бажають бачити відповіді ШІ у своїй стрічці, мають декілька інструментів контролю:
- можливість заблокувати акаунт @meta.ai (mute);
- використання опції "Не цікавить" на постах бота;
- приховування відповідей Meta AI безпосередньо під власними дописами.
Статус тестування
Наразі функція перебуває на стадії бета-тестування у п'яти країнах: Малайзії, Саудівській Аравії, Мексиці, Аргентині та Сінгапурі. Meta планує проаналізувати перші результати та врахувати критику перед тим, як відкрити доступ до інструменту користувачам в інших регіонах світу.