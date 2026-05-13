ua en ru
Ср, 13 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Threads вбудовує ШІ прямо у коментарі: навіщо Meta запускає аналог Grok

11:41 13.05.2026 Ср
2 хв
Користувачі зможуть отрмати роз’яснення новин та трендів від нейромережі
aimg Ольга Завада
Threads вбудовує ШІ прямо у коментарі: навіщо Meta запускає аналог Grok Користувачі Threads зможуть тегати Meta AI у постах (фото: Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Threads впроваджує нову функцію, яка дозволяє публічним акаунтам залучати Meta AI до обговорень. Користувачі зможуть згадувати ШІ-бота у своїх дописах або відповідях, щоб отримати додатковий контекст, роз’яснення актуальних подій або персоналізовані рекомендації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на TechCrunch.

Більше цікавого: В Україні створили ШІ-сервіс для пошуку тварин: як працює PetRadar і кому він корисний

Як працює Meta AI у стрічці?

Для активації бота достатньо згадати акаунт @meta.ai у пості або відповіді. ШІ проаналізує запит і надасть публічну відповідь тією ж мовою, якою було написано оригінальне повідомлення.

За допомогою цієї функції користувачі зможуть ставити запитання щодо актуальних подій, наприклад:

"Чому цього місяця всі обговорюють Чемпіонат світу?"

"Які образи з Met Gala зараз у тренді?"

"Які результати останнього матчу у плей-оф?"

Розробники запевняють, що це робить Threads платформою, де можна не лише обговорювати новини, а й миттєво отримувати інформацію, при цьому не залишаючи додатка.

Схожість із Grok

Стратегія Meta багато у чому повторює функціонал чат-бота Grok на платформі X. У соцмережі Ілона Маска користувачі часто звертаються до ШІ із запитами "Поясни це" або "Чи це правда?".

З усім тим надання чат-боту значної видимості у публічних обговореннях несе репутаційні ризики. Наприклад, Grok раніше вже потрапляв у скандали через генерацію контенту, що прославляв політику радикальних диктатур. Meta наголошує, що її модель має суворіші заходи безпеки у порівнянні з Grok.

Контроль та безпека

Інтеграція ШІ у соціальні мережі несе певні ризики, зокрема можливість генерації фейкового контенту. Meta заявляє, що їхня модель має суворіші заходи безпеки у порівнянні з конкурентами, проте компанія продовжує збирати відгуки для покращення досвіду.

Користувачі, які не бажають бачити відповіді ШІ у своїй стрічці, мають декілька інструментів контролю:

  • можливість заблокувати акаунт @meta.ai (mute);
  • використання опції "Не цікавить" на постах бота;
  • приховування відповідей Meta AI безпосередньо під власними дописами.

Статус тестування

Наразі функція перебуває на стадії бета-тестування у п'яти країнах: Малайзії, Саудівській Аравії, Мексиці, Аргентині та Сінгапурі. Meta планує проаналізувати перші результати та врахувати критику перед тим, як відкрити доступ до інструменту користувачам в інших регіонах світу.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Instagram
Новини
Командування пообіцяло Путіну захопити Донбас до осені, - FT
Командування пообіцяло Путіну захопити Донбас до осені, - FT
Аналітика
Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес