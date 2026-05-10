Ігнорування та приховані зарплати: чому українці місяцями шукають роботу

17:00 10.05.2026 Нд
4 хв
Українці скаржаться, що роботодавці рідко відповідають на відгуки на вакансії
aimg Тетяна Веремєєва
Ігнорування та приховані зарплати: чому українці місяцями шукають роботу Фото: Українці скаржаться на складнощі з пошуком роботи (freepik.com)
Пошук роботи в Україні для багатьох кандидатів залишається виснажливим і стресовим процесом. Найчастіше люди скаржаться на відсутність зворотного зв’язку від роботодавців, нечіткі вакансії та затягнуті етапи співбесід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Робота.

Головне:

  • Негативний досвід: Майже третина українців (29%) оцінюють процес пошуку роботи негативно через відсутність фідбеку та нечіткі умови.
  • Проблема мовчання: 60% кандидатів рідко або майже ніколи не отримують відповіді від роботодавців після відгуку на вакансію.
  • Приховані умови: 45% опитаних скаржаться на нечіткі описи вакансій, де не вказано реальну зарплату, графік або обов'язки.
  • Відмови через затягування: Понад 46% шукачів хоча б раз відмовлялися від пропозиції через надто довгий процес найму або велику кількість етапів співбесід.
  • Пріоритети кандидатів: Головними критеріями при виборі роботи залишаються рівень зарплати (72%), графік (59%) та близькість до дому (51%).
  • Терміни пошуку: Половина українців знаходить роботу протягом 1-3 місяців, проте кожен четвертий шукає її від трьох місяців до пів року і довше.
  • Порада бізнесу: В умовах дефіциту кадрів компанії мають швидше відповідати кандидатам і "продавати" вакансію.

Майже третина українців негативно оцінює пошук роботи

Згідно з опитуванням, 47% українців оцінюють свій досвід пошуку роботи нейтрально, а ще 29% - негативно. Лише частина респондентів залишилися задоволеними процесом працевлаштування.

Водночас більшості все ж вдавалося знайти роботу відносно швидко:

  • 30% знаходили роботу менш ніж за місяць;
  • 25% витрачали на це від одного до трьох місяців.

Однак для частини українців пошук затягувався:

  • 10% шукали роботу від трьох до шести місяців;
  • 13% - понад пів року.

Роботодавці часто просто не відповідають

Однією з головних проблем кандидати назвали відсутність фідбеку після відгуку на вакансію. 38% респондентів зазначили, що рідко отримували відповідь від роботодавців, а ще 22% - майже ніколи.

Ті, кому все ж відповідали, зазвичай чекали:

  • 1-2 дні - 57%;
  • 3-5 днів - 19%.

При цьому майже чверть кандидатів чекали відповіді тиждень або навіть довше.

Через це українці дедалі частіше масово подаються одразу на кілька вакансій:

  • 60% відгукуються на 1-5 вакансій;
  • 12% - одразу на 6-10 пропозицій роботи.

Кандидатів дратують нечіткі вакансії

Майже половина опитаних (45%) заявили, що однією з найбільших проблем є нечіткий опис вакансій.

Йдеться насамперед про:

  • відсутність інформації про зарплату;
  • нечіткий перелік обов’язків;
  • незрозумілі умови роботи.

Через це роботодавці нерідко змінюють умови вже під час співбесіди або на фінальних етапах найму. На це поскаржився 21% респондентів.

Окремою проблемою українці назвали затягнутий процес працевлаштування:

  • 19% скаржаться на великі паузи між етапами найму;
  • 9% - на надто велику кількість співбесід і тестових завдань.

Показово, що понад 46% кандидатів хоча б раз відмовлялися від вакансії саме через складний або занадто тривалий процес працевлаштування.

Найбільше уваги - зарплаті та графіку

Під час вибору вакансії українці насамперед звертають увагу на рівень зарплати - цей критерій назвали 72% опитаних.

До топ-5 найважливіших факторів також увійшли:

  • графік роботи - 59%;
  • близькість до місця проживання - 51%;
  • чіткість опису вакансії - 37%;
  • формат роботи (офіс, гібрид або дистанційно) - 31%.

Роботодавцям радять змінювати підхід

Керівниця напряму OLX Робота Марія Абдуліна зазначає, що багато компаній досі будують процес найму за старими правилами, які вже не працюють в умовах кадрового дефіциту.

За її словами, роботодавцям варто:

  • скорочувати та спрощувати процес найму;
  • швидше відповідати кандидатам;
  • чітко прописувати вакансії;
  • бути відкритішими до різних категорій працівників.

Експертка також наголошує, що бізнесу дедалі важливіше "продавати" себе кандидату, а не лише оцінювати претендентів. Йдеться про прозору комунікацію, повагу до шукачів роботи та розвиток бренду роботодавця.

Раніше РБК-Україна розповідало, що Пенсійний фонд України планує оновити правила для роботодавців, які працевлаштовують людей з інвалідністю. Зокрема, хочуть запровадити єдиний порядок повідомлення про отримання або втрату спеціального статусу, стандартизовані форми документів та можливість подання інформації онлайн через портал ПФУ або "Дію".

Також ми розповідали, у яких сферах пропонують найбільше вакансій для ветеранів та скільки готові платити.

