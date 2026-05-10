Ігнорування та приховані зарплати: чому українці місяцями шукають роботу
Пошук роботи в Україні для багатьох кандидатів залишається виснажливим і стресовим процесом. Найчастіше люди скаржаться на відсутність зворотного зв’язку від роботодавців, нечіткі вакансії та затягнуті етапи співбесід.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Робота.
Головне:
- Негативний досвід: Майже третина українців (29%) оцінюють процес пошуку роботи негативно через відсутність фідбеку та нечіткі умови.
- Проблема мовчання: 60% кандидатів рідко або майже ніколи не отримують відповіді від роботодавців після відгуку на вакансію.
- Приховані умови: 45% опитаних скаржаться на нечіткі описи вакансій, де не вказано реальну зарплату, графік або обов'язки.
- Відмови через затягування: Понад 46% шукачів хоча б раз відмовлялися від пропозиції через надто довгий процес найму або велику кількість етапів співбесід.
- Пріоритети кандидатів: Головними критеріями при виборі роботи залишаються рівень зарплати (72%), графік (59%) та близькість до дому (51%).
- Терміни пошуку: Половина українців знаходить роботу протягом 1-3 місяців, проте кожен четвертий шукає її від трьох місяців до пів року і довше.
- Порада бізнесу: В умовах дефіциту кадрів компанії мають швидше відповідати кандидатам і "продавати" вакансію.
Майже третина українців негативно оцінює пошук роботи
Згідно з опитуванням, 47% українців оцінюють свій досвід пошуку роботи нейтрально, а ще 29% - негативно. Лише частина респондентів залишилися задоволеними процесом працевлаштування.
Водночас більшості все ж вдавалося знайти роботу відносно швидко:
- 30% знаходили роботу менш ніж за місяць;
- 25% витрачали на це від одного до трьох місяців.
Однак для частини українців пошук затягувався:
- 10% шукали роботу від трьох до шести місяців;
- 13% - понад пів року.
Роботодавці часто просто не відповідають
Однією з головних проблем кандидати назвали відсутність фідбеку після відгуку на вакансію. 38% респондентів зазначили, що рідко отримували відповідь від роботодавців, а ще 22% - майже ніколи.
Ті, кому все ж відповідали, зазвичай чекали:
- 1-2 дні - 57%;
- 3-5 днів - 19%.
При цьому майже чверть кандидатів чекали відповіді тиждень або навіть довше.
Через це українці дедалі частіше масово подаються одразу на кілька вакансій:
- 60% відгукуються на 1-5 вакансій;
- 12% - одразу на 6-10 пропозицій роботи.
Кандидатів дратують нечіткі вакансії
Майже половина опитаних (45%) заявили, що однією з найбільших проблем є нечіткий опис вакансій.
Йдеться насамперед про:
- відсутність інформації про зарплату;
- нечіткий перелік обов’язків;
- незрозумілі умови роботи.
Через це роботодавці нерідко змінюють умови вже під час співбесіди або на фінальних етапах найму. На це поскаржився 21% респондентів.
Окремою проблемою українці назвали затягнутий процес працевлаштування:
- 19% скаржаться на великі паузи між етапами найму;
- 9% - на надто велику кількість співбесід і тестових завдань.
Показово, що понад 46% кандидатів хоча б раз відмовлялися від вакансії саме через складний або занадто тривалий процес працевлаштування.
Найбільше уваги - зарплаті та графіку
Під час вибору вакансії українці насамперед звертають увагу на рівень зарплати - цей критерій назвали 72% опитаних.
До топ-5 найважливіших факторів також увійшли:
- графік роботи - 59%;
- близькість до місця проживання - 51%;
- чіткість опису вакансії - 37%;
- формат роботи (офіс, гібрид або дистанційно) - 31%.
Роботодавцям радять змінювати підхід
Керівниця напряму OLX Робота Марія Абдуліна зазначає, що багато компаній досі будують процес найму за старими правилами, які вже не працюють в умовах кадрового дефіциту.
За її словами, роботодавцям варто:
- скорочувати та спрощувати процес найму;
- швидше відповідати кандидатам;
- чітко прописувати вакансії;
- бути відкритішими до різних категорій працівників.
Експертка також наголошує, що бізнесу дедалі важливіше "продавати" себе кандидату, а не лише оцінювати претендентів. Йдеться про прозору комунікацію, повагу до шукачів роботи та розвиток бренду роботодавця.
