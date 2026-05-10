Игнорирование и скрытые зарплаты: почему украинцы месяцами ищут работу
Поиск работы в Украине для многих кандидатов остается изнурительным и стрессовым процессом. Чаще всего люди жалуются на отсутствие обратной связи от работодателей, нечеткие вакансии и затянутые этапы собеседований.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Работа.
Главное:
- Негативный опыт: Почти треть украинцев (29%) оценивают процесс поиска работы негативно из-за отсутствия фидбека и нечетких условий.
- Проблема молчания: 60% кандидатов редко или почти никогда не получают ответа от работодателей после отклика на вакансию.
- Скрытые условия: 45% опрошенных жалуются на нечеткие описания вакансий, где не указана реальная зарплата, график или обязанности.
- Отказы из-за затягивания: Более 46% соискателей хотя бы раз отказывались от предложения из-за слишком долгого процесса найма или большого количества этапов собеседований.
- Приоритеты кандидатов: Главными критериями при выборе работы остаются уровень зарплаты (72%), график (59%) и близость к дому (51%).
- Сроки поиска: Половина украинцев находит работу в течение 1-3 месяцев, однако каждый четвертый ищет ее от трех месяцев до полугода и дольше.
- Совет бизнесу: В условиях дефицита кадров компании должны быстрее отвечать кандидатам и "продавать" вакансию.
Почти треть украинцев негативно оценивает поиск работы
Согласно опросу, 47% украинцев оценивают свой опыт поиска работы нейтрально, а еще 29% - негативно. Лишь часть респондентов остались довольны процессом трудоустройства.
В то же время большинству все же удавалось найти работу относительно быстро:
- 30% находили работу менее чем за месяц;
- 25% тратили на это от одного до трех месяцев.
Однако для части украинцев поиск затягивался:
- 10% искали работу от трех до шести месяцев;
- 13% - более полугода.
Работодатели часто просто не отвечают
Одной из главных проблем кандидаты назвали отсутствие фидбека после отклика на вакансию. 38% респондентов отметили, что редко получали ответ от работодателей, а еще 22% - почти никогда.
Те, кому все же отвечали, обычно ждали:
- 1-2 дня - 57%;
- 3-5 дней - 19%.
При этом почти четверть кандидатов ждали ответа неделю или даже дольше.
Из-за этого украинцы все чаще массово подаются сразу на несколько вакансий:
- 60% откликаются на 1-5 вакансий;
- 12% - сразу на 6-10 предложений работы.
Кандидатов раздражают нечеткие вакансии
Почти половина опрошенных (45%) заявили, что одной из самых больших проблем является нечеткое описание вакансий.
Речь идет прежде всего о:
- отсутствие информации о зарплате;
- нечеткий перечень обязанностей;
- непонятные условия работы.
Из-за этого работодатели нередко меняют условия уже во время собеседования или на финальных этапах найма. На это пожаловался 21% респондентов.
Отдельной проблемой украинцы назвали затянутый процесс трудоустройства:
- 19% жалуются на большие паузы между этапами найма;
- 9% - на слишком большое количество собеседований и тестовых заданий.
Показательно, что более 46% кандидатов хотя бы раз отказывались от вакансии именно из-за сложного или слишком длительного процесса трудоустройства.
Больше всего внимания - зарплате и графику
При выборе вакансии украинцы прежде всего обращают внимание на уровень зарплаты - этот критерий назвали 72% опрошенных.
В топ-5 важнейших факторов также вошли:
- график работы - 59%;
- близость к месту жительства - 51%;
- четкость описания вакансии - 37%;
- формат работы (офис, гибрид или дистанционно) - 31%.
Работодателям советуют менять подход
Руководитель направления OLX Работа Мария Абдулина отмечает, что многие компании до сих пор строят процесс найма по старым правилам, которые уже не работают в условиях кадрового дефицита.
По ее словам, работодателям стоит:
- сокращать и упрощать процесс найма;
- быстрее отвечать кандидатам;
- четко прописывать вакансии;
- быть более открытыми к различным категориям работников.
Эксперт также отмечает, что бизнесу все важнее "продавать" себя кандидату, а не только оценивать претендентов. Речь идет о прозрачной коммуникации, уважении к соискателям работы и развитии бренда работодателя.
