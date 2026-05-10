Игнорирование и скрытые зарплаты: почему украинцы месяцами ищут работу

17:00 10.05.2026 Вс
Украинцы жалуются, что работодатели редко отвечают на отклики на вакансии
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Украинцы жалуются на сложности с поиском работы (freepik.com)
Поиск работы в Украине для многих кандидатов остается изнурительным и стрессовым процессом. Чаще всего люди жалуются на отсутствие обратной связи от работодателей, нечеткие вакансии и затянутые этапы собеседований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Работа.

Главное:

  • Негативный опыт: Почти треть украинцев (29%) оценивают процесс поиска работы негативно из-за отсутствия фидбека и нечетких условий.
  • Проблема молчания: 60% кандидатов редко или почти никогда не получают ответа от работодателей после отклика на вакансию.
  • Скрытые условия: 45% опрошенных жалуются на нечеткие описания вакансий, где не указана реальная зарплата, график или обязанности.
  • Отказы из-за затягивания: Более 46% соискателей хотя бы раз отказывались от предложения из-за слишком долгого процесса найма или большого количества этапов собеседований.
  • Приоритеты кандидатов: Главными критериями при выборе работы остаются уровень зарплаты (72%), график (59%) и близость к дому (51%).
  • Сроки поиска: Половина украинцев находит работу в течение 1-3 месяцев, однако каждый четвертый ищет ее от трех месяцев до полугода и дольше.
  • Совет бизнесу: В условиях дефицита кадров компании должны быстрее отвечать кандидатам и "продавать" вакансию.

Почти треть украинцев негативно оценивает поиск работы

Согласно опросу, 47% украинцев оценивают свой опыт поиска работы нейтрально, а еще 29% - негативно. Лишь часть респондентов остались довольны процессом трудоустройства.

В то же время большинству все же удавалось найти работу относительно быстро:

  • 30% находили работу менее чем за месяц;
  • 25% тратили на это от одного до трех месяцев.

Однако для части украинцев поиск затягивался:

  • 10% искали работу от трех до шести месяцев;
  • 13% - более полугода.

Работодатели часто просто не отвечают

Одной из главных проблем кандидаты назвали отсутствие фидбека после отклика на вакансию. 38% респондентов отметили, что редко получали ответ от работодателей, а еще 22% - почти никогда.

Те, кому все же отвечали, обычно ждали:

  • 1-2 дня - 57%;
  • 3-5 дней - 19%.

При этом почти четверть кандидатов ждали ответа неделю или даже дольше.

Из-за этого украинцы все чаще массово подаются сразу на несколько вакансий:

  • 60% откликаются на 1-5 вакансий;
  • 12% - сразу на 6-10 предложений работы.

Кандидатов раздражают нечеткие вакансии

Почти половина опрошенных (45%) заявили, что одной из самых больших проблем является нечеткое описание вакансий.

Речь идет прежде всего о:

  • отсутствие информации о зарплате;
  • нечеткий перечень обязанностей;
  • непонятные условия работы.

Из-за этого работодатели нередко меняют условия уже во время собеседования или на финальных этапах найма. На это пожаловался 21% респондентов.

Отдельной проблемой украинцы назвали затянутый процесс трудоустройства:

  • 19% жалуются на большие паузы между этапами найма;
  • 9% - на слишком большое количество собеседований и тестовых заданий.

Показательно, что более 46% кандидатов хотя бы раз отказывались от вакансии именно из-за сложного или слишком длительного процесса трудоустройства.

Больше всего внимания - зарплате и графику

При выборе вакансии украинцы прежде всего обращают внимание на уровень зарплаты - этот критерий назвали 72% опрошенных.

В топ-5 важнейших факторов также вошли:

  • график работы - 59%;
  • близость к месту жительства - 51%;
  • четкость описания вакансии - 37%;
  • формат работы (офис, гибрид или дистанционно) - 31%.

Работодателям советуют менять подход

Руководитель направления OLX Работа Мария Абдулина отмечает, что многие компании до сих пор строят процесс найма по старым правилам, которые уже не работают в условиях кадрового дефицита.

По ее словам, работодателям стоит:

  • сокращать и упрощать процесс найма;
  • быстрее отвечать кандидатам;
  • четко прописывать вакансии;
  • быть более открытыми к различным категориям работников.

Эксперт также отмечает, что бизнесу все важнее "продавать" себя кандидату, а не только оценивать претендентов. Речь идет о прозрачной коммуникации, уважении к соискателям работы и развитии бренда работодателя.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что Пенсионный фонд Украины планирует обновить правила для работодателей, которые трудоустраивают людей с инвалидностью. В частности, хотят ввести единый порядок уведомления о получении или утрате специального статуса, стандартизированные формы документов и возможность подачи информации онлайн через портал ПФУ или "Дію".

Также мы рассказывали, в каких сферах предлагают больше всего вакансий для ветеранов и сколько готовы платить.

Вакцину против хантавируса разрабатывают годами из-за нехватки финансирования, - NYT
