ПФУ готує нові правила для роботодавців: що зміниться у працевлаштуванні людей з інвалідністю
Пенсійний фонд України (ПФУ) планує оновити правила для роботодавців, які працевлаштовують людей з інвалідністю. Йдеться про запровадження чіткого порядку повідомлення про отримання або втрату спеціального статусу - відповідний проєкт уже оприлюднений.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на ПФУ.
Головне:
- Єдиний механізм: ПФУ планує впровадити чіткий порядок повідомлення про отримання, втрату або відкликання спеціального статусу для підприємств та ФОПів.
- Формати подачі: Документи можна буде подавати онлайн через портал ПФУ з КЕП, через "Дію" або у паперовому вигляді особисто чи поштою.
- Стандартизація: Для звітування передбачено впровадження уніфікованих форм документів, що має зменшити плутанину та зробити процедуру прозорішою для бізнесу.
- Щоквартальний контроль: З 1 січня 2026 року дотримання нормативів працевлаштування контролюється щоквартально, а не раз на рік.
- Цільовий внесок: Замість штрафів впроваджено спеціальний внесок, який підприємство має сплатити самостійно, якщо норматив з працевлаштування осіб з інвалідністю не виконано.
- Проблеми ринку: За даними досліджень, 60% компаній не можуть знайти кваліфікованих кандидатів, а 92% бізнесу не отримують допомоги у пошуку таких працівників.
Що саме хочуть змінити
Нові правила мають впорядкувати процедуру, яка раніше залишалася недостатньо чіткою. У ПФУ планують визначити єдиний механізм комунікації бізнесу з фондом щодо спеціальних статусів.
Зокрема, пропонується встановити єдиний порядок для:
- підприємств або ФОПів, які займаються трудовою інтеграцією людей з інвалідністю;
- підприємств захищеного працевлаштування.
Також передбачено впровадження стандартизованих форм документів - окремо для отримання статусу, його втрати чи відкликання повідомлення.
Як подавати інформацію
Роботодавці зможуть обирати формат подання документів:
- онлайн через портал Пенсійного фонду з використанням КЕП;
- через "Дію" (за наявності технічної можливості);
- у паперовому вигляді - особисто або поштою.
У паперовому форматі документи потрібно подавати у двох примірниках, один із яких повертатимуть із відміткою про прийняття.
Що це означає для бізнесу
Фактично Пенсійний фонд переводить процес у більш стандартизовану та контрольовану модель. Це має зменшити плутанину з документами та зробити процедуру прозорішою.
Водночас для роботодавців це означає і більшу відповідальність - за правильність даних та дотримання встановлених процедур.
Чому виникають проблеми з працевлаштуванням
Попри наявність програм підтримки, українські компанії часто стикаються з труднощами у працевлаштуванні людей з інвалідністю. За даними дослідження Конфедерації роботодавців України:
- 60% компаній не можуть знайти кандидатів із потрібною кваліфікацією;
- 92% бізнесу не отримують жодної допомоги у пошуку таких працівників;
- 48% роботодавців змушені шукати кандидатів через особисті контакти.
Однією з ключових проблем залишається відсутність ефективної комунікації між роботодавцями та людьми з інвалідністю. Бізнес фактично не має інструментів, щоб напряму донести інформацію про вакансії до потенційних кандидатів.
Працевлаштування людей з інвалідністю з 1 січня
Нові правила працевлаштування осіб з інвалідністю, які суттєво змінюють підхід до виконання нормативів роботодавцями, запрацювали в Україні з 1 січня 2026 року. Зокрема, контроль за їх дотриманням тепер здійснюється не раз на рік, а щоквартально, а замість штрафів запроваджено спеціальний цільовий внесок.
Відтепер роботодавці мають регулярно розраховувати середньооблікову кількість працівників і на її основі визначати, скільки осіб з інвалідністю повинні бути працевлаштовані. Якщо норматив не виконано, підприємство зобов’язане самостійно нарахувати і сплатити внесок до Пенсійного фонду.
Такий підхід фактично переводить систему у більш гнучку модель: бізнес отримує вибір - або виконувати норматив через працевлаштування, або компенсувати його фінансово. Водночас посилюється відповідальність за порушення - передбачені штрафи за несвоєчасну сплату внеску, помилки у звітності або її неподання.
