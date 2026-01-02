Ігнат розповів про найменшу атаку РФ по Україні за останній час

Українці очікували масованого обстрілу від РФ на новорічні свята, особливо в ніч на 1 січня, як вона робить кожного року. Проте наприкінці грудня росіяни запускали лише дрони, і найменша кількість припала на 29 грудня.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил України Юрій Ігнат під час телемарафону.

"Бачимо ми таку тенденцію, що 29 числа у нас було 25 дронів, така найменша кількість за період, - це 29 грудня. Потім збільшилось дещо до 62, це по всій Україні. Далі 127, 200 дронів, і сьогодні маємо 116 БПЛА, які сьогодні атакували", - розповів він.

Ігнат зазначив, що всі мешканці України та взагалі військові очікували масованих обстрілів, про які попереджало і керівництво держави, і розвідка.

Ігнат нагадав, що країна-агресорка зазвичай робить це щороку, саме в новорічну ніч, коли завдає удару по Україні ракетами та дронами.