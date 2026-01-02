Игнат рассказал о наименьшей атаке РФ по Украине за последнее время
Украинцы ожидали массированного обстрела от РФ на новогодние праздники, особенно в ночь на 1 января, как она делает каждый год. Однако в конце декабря россияне запускали только дроны, и наименьшее количество пришлось на 29 декабря.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил Украины Юрий Игнат во время телемарафона.
"Видим мы такую тенденцию, что 29 числа у нас было 25 дронов, такое наименьшее количество за период, - это 29 декабря. Затем увеличилось несколько до 62, это по всей Украине. Далее 127, 200 дронов, и сегодня имеем 116 БПЛА, которые сегодня атаковали", - рассказал он.
Игнат отметил, что все жители Украины и вообще военные ожидали массированных обстрелов, о которых предупреждало и руководство государства, и разведка.
Игнат напомнил, что страна-агрессор обычно делает это ежегодно, именно в новогоднюю ночь, когда наносит удар по Украине ракетами и дронами.
Обстрелы Украины
Напомним, в ночь на пятницу, 2 января, РФ атаковала Украину с применением 116 ударных дронов. Силам ПВО удалось сбить 86 вражеских беспилотников. Зафиксировано попадание 27 ударных дронов на 23 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.
В частности, российские оккупанты в ночь на 2 января массированно атаковали Запорожье ударными дронами. Повреждены десятки домов, вспыхнул торговый центр.
В новогоднюю ночь, 1 января, Россия атаковала Украину, применив 205 ударных дронов. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников. Зафиксировано попадание 24 ударных дронов на 15 локациях.
В частности, россияне атаковали энергетические объекты в Волынской, Одесской и Черниговской областях. Большое количество потребителей осталось без света.
Кроме того, российские оккупанты вечером 1 января осуществили удар тремя дронами по больнице в Семеновке в Черниговской области.
Вечером 1 января россияне совершили очередную атаку на Херсон. Враг сбросил взрывчатку на двух человек, оба в среднем состоянии тяжести.