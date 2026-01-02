Игнат рассказал о наименьшей атаке РФ по Украине за последнее время

Украинцы ожидали массированного обстрела от РФ на новогодние праздники, особенно в ночь на 1 января, как она делает каждый год. Однако в конце декабря россияне запускали только дроны, и наименьшее количество пришлось на 29 декабря.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил Украины Юрий Игнат во время телемарафона.

"Видим мы такую тенденцию, что 29 числа у нас было 25 дронов, такое наименьшее количество за период, - это 29 декабря. Затем увеличилось несколько до 62, это по всей Украине. Далее 127, 200 дронов, и сегодня имеем 116 БПЛА, которые сегодня атаковали", - рассказал он.

Игнат отметил, что все жители Украины и вообще военные ожидали массированных обстрелов, о которых предупреждало и руководство государства, и разведка.

Игнат напомнил, что страна-агрессор обычно делает это ежегодно, именно в новогоднюю ночь, когда наносит удар по Украине ракетами и дронами.