Росіяни обстріляли дронами лікарню в Чернігівській області

Російські окупанти ввечері 1 січня здійснили удар трьома дронами по лікарні в Семенівці. Наразі уточнюється кількість постраждалих та обсяг руйнувань.

Як повідомляє РБК-Україна , про це написав начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов в Facebook .

"Російські терористи щойно завдали удару трьома дронами по лікарні в Семенівці. Інформація про потерпілих і масштаби руйнувань уточнюється", - написав Олександр Селіверстов.

В місцевій адміністрації також зазначають, що місцеві мешканці та медики перебувають у стані підвищеної тривоги, лікарня частково призупинила роботу.

Цей напад став частиною серії атак Росії на цивільні об’єкти в Україні, включно з лікарнями та школами.

Раніше в Україні вже фіксували удари по медичних закладах, що підкреслює масштаб загрози для мирного населення.