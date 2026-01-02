ua en ru
Росіяни обстріляли дронами лікарню в Чернігівській області

Україна, П'ятниця 02 січня 2026 00:56
UA EN RU
Росіяни обстріляли дронами лікарню в Чернігівській області Фото: Росіяни обстріляли дронами лікарню в Чернігівській області (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Російські окупанти ввечері 1 січня здійснили удар трьома дронами по лікарні в Семенівці. Наразі уточнюється кількість постраждалих та обсяг руйнувань.

Як повідомляє РБК-Україна, про це написав начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов в Facebook.

"Російські терористи щойно завдали удару трьома дронами по лікарні в Семенівці. Інформація про потерпілих і масштаби руйнувань уточнюється", - написав Олександр Селіверстов.

В місцевій адміністрації також зазначають, що місцеві мешканці та медики перебувають у стані підвищеної тривоги, лікарня частково призупинила роботу.

Цей напад став частиною серії атак Росії на цивільні об’єкти в Україні, включно з лікарнями та школами.

Раніше в Україні вже фіксували удари по медичних закладах, що підкреслює масштаб загрози для мирного населення.

Нагадаємо, що сьогодні Олександр Селіверстов повідомляв про надзвичайну ситуацію у Семенівці. З обіду місто піддається атакам російських дронів. Ворог застосовує FPV-дрони та ударні безпілотники "Молнія".

Також ми писали, що в новорічну ніч Росія здійснила масовану атаку на Україну, застосувавши 205 ударних дронів. Завдяки діям сил ППО більшість безпілотників була знищена.

За даними військових, з 18:00 31 грудня до ранку 1 січня ворог атакував Україну дронами типів Shahed, "Гербера" та іншими, з напрямків Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово (РФ), Чауда, Гвардійське (ТОТ АР Криму) та Донецьк. Приблизно 130 ударних дронів були "Шахедами".

