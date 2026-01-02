ua en ru
Росія вночі атакувала Україну понад 100 дронами з різних напрямків: скільки збила ППО

П'ятниця 02 січня 2026 09:10
Росія вночі атакувала Україну понад 100 дронами з різних напрямків: скільки збила ППО Ілюстративне фото: сили ППО збили 86 дронів (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У ніч на 2 січня Росія атакувала Україну, застосувавши 116 ударних дронів. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними Повітряних сил, з 18:00 01 січня до ранку 2 січня росіяни атакували 116 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Чауда, Гвардійське - ТОТ АР Крим Близько 70 із них - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 86 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 27 ударних дронів на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів Дотримуйтесь правил безпеки!", - попереджають Повітряні сили.

Обстріли України

Нагадаємо, російські війська вніч на 2 січня масовано атакували Запоріжжя ударними дронами. Пошкоджено десятки будинків, спалахнув торговий центр.

У новорічну ніч, 1 січня, Росія атакувала Україну, застосувавши 205 ударних дронів. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

Зафіксовано влучання 24 ударних дронів на 15 локаціях.

Зокрема, росіяни атакували енергетичні об'єкти у Волинській, Одеській та Чернігівській областях. Значна кількість споживачів залишилася без світла.

Також російські окупанти ввечері 1 січня здійснили удар трьома дронами по лікарні в Семенівці в Чернігівській області.

Вчора пізно ввечері у четвер росіяни вчинили чергову атаку на Херсон. Ворог скинув вибухівку на двох людей, обидва у середньому стані тяжкості.

