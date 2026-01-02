Горів ТЦ, пошкоджені будинки. Запоріжжя зазнало однієї з наймасованіших атак дронів
Російські війська вніч на 2 грудня масовано атакували Запоріжжя ударними дронами. Пошкоджено десятки будинків, спалахнув торговий центр.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова та ДСНС.
"Упродовж новорічних свят ворог не припиняв атакувати Запоріжжя та передмістя. Цієї ночі відбулася одна з наймасованіших атак безпілотниками", - повідомив Федоров.
За його словами, значну частину ворожих цілей було знищено силами ППО ще на підльоті до міста. Саме це дозволило уникнути поранених серед мешканців.
Водночас росіянам 9 разів вдалося влучити дронами по території Запоріжжя. Під ударами опинилися житлові будинки, торговельні об’єкти та інфраструктура.
Станом на ранок зафіксовано десятки пошкоджених будинків і комерційних приміщень.
"Ворог і цієї ночі намагався вдарити по енергетичній інфраструктурі, однак станом на ранок усі абоненти в області зі світлом", - додав глава ОВА.
Фото: наслідки масованої атаки РФ по Запоріжжю (t.me/dsns_telegram)
У ДСНС уточнили, що впродовж ночі російські війська двічі атакували Запоріжжя ударними дронами.
Перша хвиля сталася пізно ввечері 1 січня. Виникло три пожежі: загорілася нежитлова прибудова до багатоповерхівки та дві господарчі споруди. Уламками пошкоджено житлові будинки, дорожнє покриття та автомобілі.
Друга атака - близько 02:00 2 січня. Внаслідок удару спалахнув торговий центр. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, сапери ДСНС обстежили територію на наявність небезпечних уламків безпілотників. Постраждалих немає.
Обстріли Запоріжжя
Нагадаємо, 31 грудня в Запорізькій області повітряна тривога тривала вдень більше чотирьох годин. Під час тривалого сигналу в самому Запоріжжі були чутні вибухи.
Пізніше глава Запорізької ОВА Іван Федоров уточнив, що в результаті обстрілу виникло кілька пожеж, а під удар потрапив об'єкт промислової інфраструктури.
Крім того, ввечері того ж дня, незадовго до Нового року, росіяни повторно атакували місто. В результаті цього обстрілу РФ пошкодила багатоповерхівку, а також загорілися автомобілі.