Горів ТЦ, пошкоджені будинки. Запоріжжя зазнало однієї з наймасованіших атак дронів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова та ДСНС .

"Упродовж новорічних свят ворог не припиняв атакувати Запоріжжя та передмістя. Цієї ночі відбулася одна з наймасованіших атак безпілотниками", - повідомив Федоров.

За його словами, значну частину ворожих цілей було знищено силами ППО ще на підльоті до міста. Саме це дозволило уникнути поранених серед мешканців.

Водночас росіянам 9 разів вдалося влучити дронами по території Запоріжжя. Під ударами опинилися житлові будинки, торговельні об’єкти та інфраструктура.

Станом на ранок зафіксовано десятки пошкоджених будинків і комерційних приміщень.

"Ворог і цієї ночі намагався вдарити по енергетичній інфраструктурі, однак станом на ранок усі абоненти в області зі світлом", - додав глава ОВА.

Фото: наслідки масованої атаки РФ по Запоріжжю (t.me/dsns_telegram)

У ДСНС уточнили, що впродовж ночі російські війська двічі атакували Запоріжжя ударними дронами.

Перша хвиля сталася пізно ввечері 1 січня. Виникло три пожежі: загорілася нежитлова прибудова до багатоповерхівки та дві господарчі споруди. Уламками пошкоджено житлові будинки, дорожнє покриття та автомобілі.

Друга атака - близько 02:00 2 січня. Внаслідок удару спалахнув торговий центр. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, сапери ДСНС обстежили територію на наявність небезпечних уламків безпілотників. Постраждалих немає.