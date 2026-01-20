Ігнат розповів, куди під час обстрілу РФ летіла ракета "Циркон"

За його словами, дану ракету ворог спрямував по енергетичному обʼєкту.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що під час нічної атаки російська армія здійснила запуск ракети "Циркон" із району тимчасово окупованого Криму. Окрім того ворог застосував ударні дрони, балістику та крилаті ракети.

Що відомо про сьогоднішній обстріл та його наслідки - у матеріалу РБК-Україна.

Що відомо про ракету "Циркон"

3М22 "Циркон" - російська гіперзвукова крилата ракета, яку в Кремлі подають як "унікальну зброю, що не має аналогів". Її розробкою займалося конструкторське бюро "НПО Машиностроєнія", а офіційна презентація відбулася у 2019 році.

Москва не розкриває повних технічних характеристик "Циркона" і не демонструє його публічно, однак у різний час озвучувала окремі параметри ракети.

Згідно з відкритими даними, дальність польоту може становити від 400-600 км до понад 1000 км, швидкість - до 8-9 Махів. Ракета здатна підніматися на висоту 30-40 км та нести бойову частину масою приблизно 300–400 кг. Орієнтовна довжина виробу - 8-10 метрів.

Запуски "Цирконів" здійснюються з універсальних вертикальних пускових установок 3С-14, які Росія розміщує на кораблях, підводних човнах і мобільних наземних платформах.

Також РФ заявляла про створення наземного комплексу "Бастіон", адаптованого під ці ракети. Крім того, ймовірно, пуски можуть проводитися зі стаціонарних об’єктів, зокрема з модернізованого "Об’єкта 100" на тимчасово окупованій території Криму.