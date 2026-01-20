Игнат рассказал, куда во время обстрела РФ летела ракета "Циркон" во время обстрела

По его словам, данную ракету враг направил по энергетическому объекту.

Напомним, ранее стало известно, что во время ночной атаки российская армия осуществила запуск ракеты "Циркон" из района временно оккупированного Крыма. Кроме того враг применил ударные дроны, баллистику и крылатые ракеты.

Что известно о сегодняшнем обстреле и его последствиях - в материале РБК-Украина.

Что известно о ракете "Циркон"

3М22 "Циркон" - российская гиперзвуковая крылатая ракета, которую в Кремле подают как "уникальное оружие, не имеющее аналогов". Ее разработкой занималось конструкторское бюро "НПО Машиностроения", а официальная презентация состоялась в 2019 году.

Москва не раскрывает полных технических характеристик "Циркона" и не демонстрирует его публично, однако в разное время озвучивала отдельные параметры ракеты.

Согласно открытым данным, дальность полета может составлять от 400-600 км до более 1000 км, скорость - до 8-9 Махов. Ракета способна подниматься на высоту 30-40 км и нести боевую часть массой примерно 300-400 кг. Ориентировочная длина изделия - 8-10 метров.

Запуски "Цирконов" осуществляются с универсальных вертикальных пусковых установок 3С-14, которые Россия размещает на кораблях, подводных лодках и мобильных наземных платформах.

Также РФ заявляла о создании наземного комплекса "Бастион", адаптированного под эти ракеты. Кроме того, вероятно, пуски могут проводиться со стационарных объектов, в частности с модернизированного "Объекта 100" на временно оккупированной территории Крыма.