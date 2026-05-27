Ігнат пояснив, як розвідка вираховує пуски "Орєшніка" чи "Іскандерів" з Капустиного Яру

Українські військові використовують космічну та інші види розвідки для відстеження запусків ракет із полігону Капустин Яр. Система миттєво реагує на теплові спалахи, які сигналізують про початок небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната в інтерв’ю Radio NV .

За словами Ігната, ключовий інструмент - супутникове спостереження. Кожен старт великої ракети супроводжується потужним викидом енергії й це помітно здалеку.

"Той чи інший пуск - це спалах, загоряється "небезпека". Коли саме, як саме, ворог інформувати не буде. Звісно, вони попереджають, що проводять якісь навчання, перекривають повітряний простір, це все встановлені процедури. Але може бути здійснено пуск - ви ж розумієте, це Росія. Кого вони попереджати, будуть чи не будуть, ніхто на них не розраховує", - сказав військовий.

Чому важко ідентифікувати тип ракети

На полігоні у Капустиному Яру тестують не лише "Орєшнік". Росіяни запускають звідти С-400 та "Іскандери", а це створює додаткові труднощі для українських сил ППО.

Визначити модель зброї в перші секунди майже неможливо. Часто окупанти проводять імітаційні пуски. Вони роблять це для апробації техніки або просто для залякування.

Головні виклики для моніторингу:

Висока швидкість балістичних цілей.

Схожість теплових слідів різних типів ракет.

Постійні маневри ворога з перекриттям неба.

Юрій Ігнат наголосив, що для точного підтвердження потрібно більше часу:

"Визначити одразу, що це за пуск, теж не є можливим. Тому може бути навіть тривога, коли пуск якийсь імітаційний або з метою тих апробацій, про які я щойно говорив. Але знати точно, що це саме "Орєшнік" чи ні, можна вже маючи більше інформації, противник збирається це робити, не збирається тощо".

Українська розвідка аналізує наміри противника заздалегідь. Фахівці шукають непрямі ознаки підготовки до атаки, що дозволяє вчасно оголошувати повітряну тривогу та готувати засоби протидії.

Важливо розуміти: кожне попередження базується на реальних даних. Сигнал про небезпеку з Капустиного Яру – це привід негайно йти в укриття. Навіть якщо пуск виявиться імітаційним, ризикувати життям не варто, зазначив військовий.