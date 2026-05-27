Главная » Новости » Война в Украине

Игнат объяснил, как разведка вычисляет пуски "Орешника" или "Искандеров" из Капустиного Яра

00:26 27.05.2026 Ср
3 мин
Почему Воздушные силы ВСУ не всегда сразу узнают ракету?
aimg Филипп Бойко
Игнат объяснил, как разведка вычисляет пуски "Орешника" или "Искандеров" из Капустиного Яра Фото: комплекс С-400 армии РФ (Getty Images)
Украинские военные используют космическую и другие виды разведки для отслеживания запусков ракет с полигона Капустин Яр. Система мгновенно реагирует на тепловые вспышки, которые сигнализируют о начале опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната в интервью Radio NV.

Читайте также: Могут ли быть в "Орешнике" западные детали? Мнение Власюка

По словам Игната, ключевой инструмент - спутниковое наблюдение. Каждый старт большой ракеты сопровождается мощным выбросом энергии и это заметно издалека.

"Тот или иной пуск - это вспышка, загорается "опасность". Когда именно, как именно, враг информировать не будет. Конечно, они предупреждают, что проводят какие-то учения, перекрывают воздушное пространство, это все установленные процедуры. Но может быть осуществлен пуск - вы же понимаете, это Россия. Кого они предупреждать, будут или не будут, никто на них не рассчитывает", - сказал военный.

Почему трудно идентифицировать тип ракеты

На полигоне в Капустином Яру тестируют не только "Орешник". Россияне запускают оттуда С-400 и "Искандеры", а это создает дополнительные трудности для украинских сил ПВО.

Определить модель оружия в первые секунды почти невозможно. Часто оккупанты проводят имитационные пуски. Они делают это для апробации техники или просто для запугивания.

Главные вызовы для мониторинга:

  • Высокая скорость баллистических целей.
  • Схожесть тепловых следов различных типов ракет.
  • Постоянные маневры врага с перекрытием неба.

Юрий Игнат отметил, что для точного подтверждения нужно больше времени:

"Определить сразу, что это за пуск, тоже не представляется возможным. Поэтому может быть даже тревога, когда пуск какой-то имитационный или с целью тех апробаций, о которых я только что говорил. Но знать точно, что это именно "Орешник" или нет, можно уже имея больше информации, противник собирается это делать, не собирается и так далее".

Украинская разведка анализирует намерения противника заранее. Специалисты ищут косвенные признаки подготовки к атаке, что позволяет вовремя объявлять воздушную тревогу и готовить средства противодействия.

Важно понимать: каждое предупреждение базируется на реальных данных. Сигнал об опасности из Капустиного Яра - это повод немедленно уходить в укрытие. Даже если пуск окажется имитационным, рисковать жизнью не стоит, отметил военный.

Что известно об атаке "Орешника"

В ночь на 24 мая во время атаки на Киевскую область оккупанты РФ могли запустить не один, а сразу два "Орешника". Одна из них вышла из строя и упала на оккупированную Донецкую область.

Напомним, ночью 24 мая россияне нанесли массированный комбинированный удар по Украине, применив, по данным Воздушных сил, 90 ракет и 600 дронов различных типов, в том числе и "Орешник".

Закон о посылках провалили: что планирует делать Минфин с условием от МВФ
Налог на посылки как ультиматум МВФ: почему Украина рискует миллиардами
Юрий Дощатов специальный корреспондент