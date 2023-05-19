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Ігнат про пошкодження Patriot: все гаразд, це війна, іноді шарпає

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Київ, П'ятниця 19 травня 2023 14:47
Ігнат про пошкодження Patriot: все гаразд, це війна, іноді шарпає Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil in ua)
Автор: Наталія Юрченко

Систему протиповітряної оборони Patriot після пошкодження полагодили фахівці. Установка вже відновила роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Він пояснив, що знищити ЗРК Patriot не так просто, як заявляють окупанти, оскільки він має декілька компонентів, які не знаходяться поряд.

"Комплекс система, батарея чи дивізіон - це не одна машина, це велика кількість техніки, яка працює в комплексі. Це радіолокаційна станція, радар, командний пункт і пускові установки, який один дивізіон може мати до 8. Це все розосереджене по різних локаціях", - сказав він.

Ігнат додав, що вкиди про знищення системи Patriot потрібні самим росіянам, аби показати так звану "потужність" своєї зброї.

"Хочу запевнити, що з Patriot все гаразд. Ну так, це війна. Іноді буває пошарпає з боку, але, я думаю, все вже працює і Patriot буде захищати і надалі нас. Хочемо більше цих систем", - наголосив речник.

Заяви росіян про "знищення" Patriot

Нагадаємо, 16 травня в Міноборони РФ заявили, що нібито ракетою "Кинджал" знищили систему Patriot у Києві. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат спростував цю інформацію, пояснивши, що одна ракета не може цього зробити.

Проте у Пентагоні зазначили, що ЗРК Patriot все ж був пошкоджений внаслідок ракетної атаки. Систему ППО швидко полагодили і відновили її роботу.

Детальніше про те, чому росіяни полюють за Patriot і як змінили цілі обстрілів - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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