Игнат о повреждении Patriot: все хорошо, это война, иногда трепает

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Он объяснил, что уничтожить ЗРК Patriot не так просто, как заявляют оккупанты, поскольку у него есть несколько компонентов, которые не находятся рядом.

"Комплекс система, батарея или дивизион - это не одна машина, это большое количество техники, которая работает в комплексе. Это радиолокационная станция, радар, командный пункт и пусковые установки, которые один дивизион может иметь до 8. Это все рассредоточено по разным локациям", - сказал он.

Игнат добавил, что вбросы об уничтожении системы Patriot нужны самим россиянам, чтобы показать так называемую "мощность" своего оружия.

"Хочу заверить, что с Patriot все в порядке. Ну да, это война. Иногда может потрепать со стороны, но, я думаю, все уже работает и Patriot будет защищать и дальше нас. Хотим больше этих систем", - подчеркнул спикер.

Заявления россиян об "уничтожении" Patriot

Напомним, 16 мая в Минобороны РФ заявили, что якобы ракетой "Кинжал" уничтожили систему Patriot в Киеве. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат опроверг эту информацию, объяснив, что одна ракета не может этого сделать.

Однако в Пентагоне отметили, что ЗРК Patriot все же был поврежден в результате ракетной атаки. Систему ПВО быстро починили и возобновили ее работу.

Детальнее о том, почему россияне охотятся за Patriot и как изменили цели обстрелов - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.