Пошкоджений в Україні ЗРК Patriot вже полагодили, - Пентагон
В Україні полагодили зенітний ракетний комплекс Patriot, який був пошкоджений. Наразі система ППО вже перебуває у робочому стані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступника спікера Пентагону Сабріни Сінгх.
"Одна система Patriot була пошкоджена, але тепер вона відремонтована, повністю відновлена та працює", - заявила Сінгх, відповідаючи на питання про пошкодження в Україні американського ЗРК.
Що передувало
Варто зауважити, що раніше росіяни почали заявляти про нібито знищення ЗРК Patriot за допомогою "високоточної зброї". В Україні ніяк не коментували цю інформацію.
Пізніше західні ЗМІ почали писати про те, що американська протиракетна система зазнала незначних пошкоджень в Україні.
При цьому Сінгх стала першою офіційною особою, яка підтвердила пошкодження ЗРК.
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