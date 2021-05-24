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ICAO отреагировала на посадку самолета в Минске: это противоречит Чикагской конвенции

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Канада, Понедельник 24 мая 2021 07:04
ICAO отреагировала на посадку самолета в Минске: это противоречит Чикагской конвенции Фото: посадку самолета осудили в ICAO (flickr.com/midland-road)
Автор: Наталья Скороход

Международная организация гражданской авиации (ICAO) высказали свою позицию по поводу вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске. Там заявили, что эта ситуация противоречит Чикагской конвенции.

Об этом говорится на странице организации в Twitter.

В сообщении говорится, что Международная организация гражданской авиации обеспокоена случившимся. Данный случай, по мнению ICAO, может противоречить Конвенции о международной гражданской авиации.

"ICAO серьезно обеспокоена явной вынужденной посадкой рейса Ryanair и его пассажиров, что может противоречить Чикагской конвенции", - говорится в сообщении.

Также в организации отметили, что надеяться получить больше информации.

"Мы надеемся, что больше информации будет официально подтверждено заинтересованными странами и операторами", - отметили в ICAO.

Отметим, что Конвенция о международной гражданской авиации или Чикагская конвенция - это основной документ международного права, который регулирует гражданские авиаперевозки. Документ был утвержден в 1944 году в Чикаго.

Напомним, что в Беларуси самолет компании Ryanair совершил вынужденную посадку. Это произошло после того, как белорусские диспетчеры сообщили экипажу о взрывном устройстве, которое якобы находится на борту.

Позже выяснилось, что никакого взрывного устройства в самолете не было. Белорусская сторона вынудила самолет приземлиться в Минске, угрожая сбить его с помощью истребителя.

После посадки самолета задержали журналиста и основателя Nexta Романа Протасевича, который неугоден белорусским властям.

Это осудили мировые лидеры. Они призывают освободить журналиста.

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