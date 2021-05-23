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НАТО требует международного расследования принудительной посадки самолета Ryanair в Беларуси

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Брюссель, Воскресенье 23 мая 2021 21:59
НАТО требует международного расследования принудительной посадки самолета Ryanair в Беларуси Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

НАТО следит за ситуацией относительно принудительной посадкой в Беларуси самолета Ryabair и сообщением о задержании основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Альянс потребовал международного расследования данной ситуации.

Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг написал в Twitter.

"Внимательно следим за принудительной посадкой в Беларуси рейса в Вильнюс и сообщением о задержании оппозиционного деятеля Романа Протасевича. Это серьезный и опасный инцидент, который требует международного расследования. Беларусь должна обеспечить безопасное возвращение экипажа и всех пассажиров", - заявил он.

Напомним, 23 мая в аэропорту Минска задержали основателя Nexta Романа Протасевича. Самолет, в котором находился журналист, совершил аварийную посадку после сообщения о минировании.

В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа потребовал отпустить журналиста. Также литовский лидер призвал НАТО и ЕС отреагировать на угрозу Беларуси международной гражданской авиации.

Как реагируют на ситуацию мировые лидеры - читайте в материале РБК-Украина.

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