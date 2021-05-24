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ICAO відреагувала на посадку літака в Мінську: це суперечить Чиказькій Конвенції

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Канада, Понеділок 24 травня 2021 07:04
ICAO відреагувала на посадку літака в Мінську: це суперечить Чиказькій Конвенції Фото: посадку літака засудили в ICAO (flickr.com/midland-road)
Автор: Наталья Скороход

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) висловили свою позицію з приводу вимушеної посадки літака Ryanair в Мінську. Там заявили, що ця ситуація суперечить Чиказькій конвенції.

Про це йдеться на сторінці організації в Twitter.

У повідомленні йдеться, що Міжнародна організація цивільної авіації стурбована тим, що трапилося. Даний випадок, на думку ICAO, може суперечити Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.

"ICAO серйозно стурбована явною вимушеною посадкою рейсу Ryanair і його пасажирів, що може суперечити Чиказькій Конвенції", - йдеться в повідомленні.

Також в організації зазначили, що сподіватися отримати більше інформації.

"Ми сподіваємося, що більше інформації буде офіційно підтверджено зацікавленими країнами та операторами", - зазначили в ICAO.

Зазначимо, що Конвенція про міжнародну цивільну авіацію або Чиказька Конвенція - це основний документ міжнародного права, який регулює цивільні авіаперевезення. Документ був затверджений в 1944 році в Чикаго.

Нагадаємо, що у Білорусі літак компанії Ryanair здійснив вимушену посадку. Це сталося після того, як білоруські диспетчери повідомили екіпажу про вибуховий пристрій, який нібито знаходиться на борту.

Пізніше з'ясувалося, що ніякого вибухового пристрою в літаку не було. Білоруська сторона змусила літак приземлитися в Мінську, погрожуючи збити його за допомогою винищувача.

Після посадки літака затримали журналіста і засновника Nexta Романа Протасевича, який неугодний білоруській владі.

Це засудили світові лідери. Вони закликають звільнити журналіста.

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