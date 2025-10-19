Хвиля дронів атакувала Прилуччину: пошкоджено пожежну частину

Увечері та вночі російські війська завдали масованої атаки ударними дронами по Прилуцькому району. Внаслідок обстрілів пошкоджено приміщення пожежно-рятувальної частини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслава Чауса.
Чаус зазначив, що за минулу добу ворог 46 разів обстрілював область. Під атаками опинились 17 населених пунктів. У більшості випадків це були атаки FPV-дронів та скиди з безпілотників у прикордонні.
В одному з сіл Сновської громади - пошкоджено житловий будинок та господарську будівлю.
Увечері та вночі хвилею ударних дронів росіяни атакували Прилуцький район.
"Є пошкодження на одному з інфраструктурних об’єктів та у приміщенні пожежно-рятувальної частини", - пояснив він.
За словами Чауса, ворог також поцілив по енергообʼєкту в прикордонні. Без електропостачання опинилося близько 17 тисяч абонентів у Корюківському та Новгород-Сіверському районах.
"Більшість вже підключено. Роботи із відновлення тривають", - додав він.
Зауважимо, що протягом минулої доби Росія понад 150 разів обстріляла Чернігівщину та Сумщину.
Крім цього російська армія завдала авіаудару по місту Лозова на Харківщині, застосувавши керовану авіабомбу. Це перший випадок, коли окупанти використали тут такий тип зброї.
Днем раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що вперше з початку повномасштабної війни росіяни запустили КАБи по Миколаєву.
У ніч на 19 жовтня російські дрони атакували місто Шахтарськ на Дніпропетровщині. Постраждали 10 людей, зруйновано житлові будинки та автомобілі, виникли масштабні пожежі.