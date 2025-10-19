Волна дронов атаковала Прилуцкий район: повреждена пожарная часть

Вечером и ночью российские войска нанесли массированную атаку ударными дронами по Прилуцкому району. В результате обстрелов повреждено помещение пожарно-спасательной части.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Черниговской областной государственной администрации Вячеслава Чауса.
Чаус отметил, что за минувшие сутки враг 46 раз обстреливал область. Под атаками оказались 17 населенных пунктов. В большинстве случаев это были атаки FPV-дронов и сбросы с беспилотников в приграничье.
В одном из сел Сновской громады - поврежден жилой дом и хозяйственное здание.
Вечером и ночью волной ударных дронов россияне атаковали Прилуцкий район.
"Есть повреждения на одном из инфраструктурных объектов и в помещении пожарно-спасательной части", - пояснил он.
По словам Чауса, враг также попал по энергообъекту в приграничье. Без электроснабжения оказалось около 17 тысяч абонентов в Корюковском и Новгород-Северском районах.
"Большинство уже подключено. Работы по восстановлению продолжаются", - добавил он.
Заметим, что за прошедшие сутки Россия более 150 раз обстреляла Черниговскую и Сумскую области.
Кроме этого российская армия нанесла авиаудар по городу Лозовая на Харьковщине, применив управляемую авиабомбу. Это первый случай, когда оккупанты использовали здесь такой тип оружия.
Днем ранее глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что впервые с начала полномасштабной войны россияне запустили КАБы по Николаеву.
В ночь на 19 октября российские дроны атаковали город Шахтерск на Днепропетровщине. Пострадали 10 человек, разрушены жилые дома и автомобили, возникли масштабные пожары.