Хвилину мовчання зробили щоденною традицією: о котрій завмиратиме вся Україна

В Україні на законодавчому рівні затвердили оголошення хвилини мовчання о 9 ранку у пам'ять про жертв вторгнення Російської Федерації в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Верховної Ради України.
У тексті закону вказується, що під час хвилини мовчання вшановуватимуть пам'ять військовослужбовців, добровольців, медиків, рятувальників, журналістів, волонтерів та мирних жителів, які загинули через війну.
Інформування про її початок і завершення забезпечуватимуть місцеві органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
Закон дозволяє використання систем оповіщення та інформування у сфері цивільного захисту для оголошення ранкової хвилини мовчання.
Інформувати про початок і завершення хвилини мовчання о 9 ранку повинні усі державні установи та підприємства, а також медіа незалежно від їх права власності.
Після підписання нового закону президентом України Володимиром Зеленським у Кабміну і місцевих органів влади є три місяці, щоб унормувати сповіщення та проведення хвилини мовчання.
