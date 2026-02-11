UA

НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Хвилину мовчання зробили щоденною традицією: о котрій завмиратиме вся Україна

Фото: хвилину мовчання зробили щоденною традицією (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

В Україні на законодавчому рівні затвердили оголошення хвилини мовчання о 9 ранку у пам'ять про жертв вторгнення Російської Федерації в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Верховної Ради України.

Читайте також: Зупинити час на мить: хто і коли придумав вшановувати жертв війни хвилиною мовчання

У тексті закону вказується, що під час хвилини мовчання вшановуватимуть пам'ять військовослужбовців, добровольців, медиків, рятувальників, журналістів, волонтерів та мирних жителів, які загинули через війну.

Інформування про її початок і завершення забезпечуватимуть місцеві органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Закон дозволяє використання систем оповіщення та інформування у сфері цивільного захисту для оголошення ранкової хвилини мовчання.

Інформувати про початок і завершення хвилини мовчання о 9 ранку повинні усі державні установи та підприємства, а також медіа незалежно від їх права власності.

Після підписання нового закону президентом України Володимиром Зеленським у Кабміну і місцевих органів влади є три місяці, щоб унормувати сповіщення та проведення хвилини мовчання.

Нагадаємо, що з вересня у Києві рух на головній вулиці – Хрещатику – вирішили зупиняти щодня для вшанування хвилиною мовчання полеглих внаслідок збройної агресії РФ проти України захисників і мирних мешканців.

Також ми писали, що нещодавно у Києві з’явилась петиція з пропозицією щодня зупиняти поїзди метро о 9:00 на хвилину мовчання.

Детальніше про те, хто і коли придумав хвилину мовчання, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

