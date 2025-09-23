Хвилина мовчання в Києві зупинятиме Хрещатик щодня: у КМДА назвали винятки

У Києві рух на головній вулиці - Хрещатику - вирішили зупиняти щодня для вшанування хвилиною мовчання полеглих внаслідок збройної агресії РФ проти України захисників і мирних мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Що відомо про рішення київської влади

Українцям розповіли, що рух транспорту на Хрещатику зупинятимуть щодня о 9:00 (на одну хвилину).

"Аби вшанувати хвилиною мовчання полеглих Захисників і Захисниць та мирних жителів, загиблих внаслідок збройної агресії РФ проти України", - пояснили у КМДА.

Повідомляється, що Департамент транспортної інфраструктури КМДА:

виконав протокольне доручення, яке мер Києва Віталій Кличко надав на засіданні 11 вересня;

підтримав ініціативу депутатів Київради та підготував відповідний проект розпорядження.

Уточнюється, що рух транспорту перекриватимуть на ділянці:

від Європейської площі;

до бульвару Тараса Шевченка.

Коли й для кого обмеження руху не діятиме

Згідно з інформацією КМДА, обмеження руху в центрі міста стосуватиметься всіх транспортних засобів, окрім:

спеціалізованих;

тих, які виконують невідкладні службові завдання.

"Також у цей період світлофори працюватимуть у режимі "всім червоний", аби синхронізувати зупинки", - поділились із громадянами у прес-службі КМДА.

Наголошується водночас, що обмеження не діятиме у випадку оголошення або дії сигналу "Повітряна тривога".

"Це стане ще одним із заходів, які впроваджує Київ, долучаючись до загальнонаціональної хвилини мовчання за співгромадянами, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України", - підсумували у КМДА.