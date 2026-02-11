RU

Минуту молчания сделали ежедневной традицией: о которой будет замирать вся Украина

Фото: минуту молчания сделали ежедневной традицией (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В Украине на законодательном уровне утвердили объявление минуты молчания в 9 утра в память о жертвах вторжения Российской Федерации в Украину.

В тексте закона указывается, что во время минуты молчания будут чтить память военнослужащих, добровольцев, медиков, спасателей, журналистов, волонтеров и мирных жителей, погибших из-за войны.

Информирование о ее начале и завершении будут обеспечивать местные органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Закон позволяет использование систем оповещения и информирования в сфере гражданской защиты для объявления утренней минуты молчания.

Информировать о начале и завершении минуты молчания в 9 утра должны все государственные учреждения и предприятия, а также медиа независимо от их права собственности.

После подписания нового закона президентом Украины Владимиром Зеленским у Кабмина и местных органов власти есть три месяца, чтобы нормировать оповещение и проведение минуты молчания.

 

Напомним, что с сентября в Киеве движение на главной улице - Крещатике - решили останавливать ежедневно для чествования минутой молчания павших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины защитников и мирных жителей.

Также мы писали, что недавно в Киеве появилась петиция с предложением ежедневно останавливать поезда метро в 9:00 на минуту молчания.

Подробнее о том, кто и когда придумал минуту молчания, - читайте в материале РБК-Украина.

