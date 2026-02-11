Минуту молчания сделали ежедневной традицией: о которой будет замирать вся Украина

В Украине на законодательном уровне утвердили объявление минуты молчания в 9 утра в память о жертвах вторжения Российской Федерации в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады Украины.
В тексте закона указывается, что во время минуты молчания будут чтить память военнослужащих, добровольцев, медиков, спасателей, журналистов, волонтеров и мирных жителей, погибших из-за войны.
Информирование о ее начале и завершении будут обеспечивать местные органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Закон позволяет использование систем оповещения и информирования в сфере гражданской защиты для объявления утренней минуты молчания.
Информировать о начале и завершении минуты молчания в 9 утра должны все государственные учреждения и предприятия, а также медиа независимо от их права собственности.
После подписания нового закона президентом Украины Владимиром Зеленским у Кабмина и местных органов власти есть три месяца, чтобы нормировать оповещение и проведение минуты молчания.
Напомним, что с сентября в Киеве движение на главной улице - Крещатике - решили останавливать ежедневно для чествования минутой молчания павших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины защитников и мирных жителей.
